為了幫助流浪犬盡快找到一個家,美國有一名少年Darius Brown想到為浪浪們重新打扮,希望牠們可以脫穎而出。他細心縫製了大量煲呔,轉交浪浪收容中心,想不到反應空前熱烈!當人們見到狗狗戴上煲呔後,無不會心微笑,大大提高了被領養的機會。

2017年,超強颶風艾瑪及哈維接連吹襲美國各地,除了造成人命傷害及經濟損失,亦令無數的貓狗無家可歸。當時10歲的Darius,探訪完紐約一間動物組織ASPCA負責照顧因風暴而失去家園的貓狗收容中心後,忽發奇想希望以自己的方法去幫助這群無依無靠的浪浪。他想到為狗狗戴上由他親手縫製的煲呔,令狗狗看上去更可愛、更討人歡心,以此來吸引人領養。自此,Darius每天都為不同地方的流浪狗縫製獨一無二的煲呔,四年來已經捐贈了超過600個煲呔給美國不同洲分的流浪動物收容中心,亦成功為不少浪浪找到好歸屬。

Darius選擇以縫製煲呔的方式來幫助流浪狗狗,背後其實有一個感人的故事。Darius在兩歲時就被診斷有語言、思維以及精細動作能力的障礙。但小小的Darius沒有因而感到沮喪,反而努力活出自己的人生。在八歲時,他的姐姐開始教他使用縫紉機及紉剪製作不同服裝。一開始時,Darius的母親都有擔心過兒子會受傷,但憑着對縫紉的熱誠及努力,Darius的精細操作能力反而越練越好,之後更慢慢能夠獨自操控一部縫紉機,以自己的方式去反饋這個世界。

Darius的善舉令他榮獲許多不同獎項及表揚,在2018年更獲時任美國總統奧巴馬發信肯定他對社會及公益服務的工作。Darius在母親及姐姐的協助下,成立了品牌Beaux and Paws,在Facebook及Instagram等社交平台募捐布料及物資製作煲呔,亦同時於出售煲呔後捐出收益到ASPCA,繼續支持流浪動物的救援工作。現時,Darius會出席美國各地不同的演講推廣流浪動物保護工作,亦同時繼續每天縫紉煲呔,好像他的座右銘一樣:「一個煲呔拯救一條生命」(SAVE LIVES ONE BOWTIE AT A TIME)。

資料來源:Beaux and Paws by Sir Darius Brown

撰文:黃雅純

