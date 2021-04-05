為了幫助流浪犬盡快找到一個家，美國有一名少年Darius Brown想到為浪浪們重新打扮，希望牠們可以脫穎而出。他細心縫製了大量煲呔，轉交浪浪收容中心，想不到反應空前熱烈！當人們見到狗狗戴上煲呔後，無不會心微笑，大大提高了被領養的機會。

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2017年，超強颶風艾瑪及哈維接連吹襲美國各地，除了造成人命傷害及經濟損失，亦令無數的貓狗無家可歸。當時10歲的Darius，探訪完紐約一間動物組織ASPCA負責照顧因風暴而失去家園的貓狗收容中心後，忽發奇想希望以自己的方法去幫助這群無依無靠的浪浪。他想到為狗狗戴上由他親手縫製的煲呔，令狗狗看上去更可愛、更討人歡心，以此來吸引人領養。自此，Darius每天都為不同地方的流浪狗縫製獨一無二的煲呔，四年來已經捐贈了超過600個煲呔給美國不同洲分的流浪動物收容中心，亦成功為不少浪浪找到好歸屬。

Darius選擇以縫製煲呔的方式來幫助流浪狗狗，背後其實有一個感人的故事。Darius在兩歲時就被診斷有語言、思維以及精細動作能力的障礙。但小小的Darius沒有因而感到沮喪，反而努力活出自己的人生。在八歲時，他的姐姐開始教他使用縫紉機及紉剪製作不同服裝。一開始時，Darius的母親都有擔心過兒子會受傷，但憑着對縫紉的熱誠及努力，Darius的精細操作能力反而越練越好，之後更慢慢能夠獨自操控一部縫紉機，以自己的方式去反饋這個世界。

Darius的善舉令他榮獲許多不同獎項及表揚，在2018年更獲時任美國總統奧巴馬發信肯定他對社會及公益服務的工作。Darius在母親及姐姐的協助下，成立了品牌Beaux and Paws，在Facebook及Instagram等社交平台募捐布料及物資製作煲呔，亦同時於出售煲呔後捐出收益到ASPCA，繼續支持流浪動物的救援工作。現時，Darius會出席美國各地不同的演講推廣流浪動物保護工作，亦同時繼續每天縫紉煲呔，好像他的座右銘一樣：「一個煲呔拯救一條生命」（SAVE LIVES ONE BOWTIE AT A TIME）。

資料來源：Beaux and Paws by Sir Darius Brown

撰文：黃雅純

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