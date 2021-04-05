今次講吓「俾狗咬」嘅程度，雖然香港嘅獸醫同trainer唔係太流行用呢一套，但呢套其實都算係比較容易量化「咬傷」嘅程度。歐美地區嘅獸醫同埋訓練師每每遇到狗咬人／狗咬狗嘅個案嗰陣，都會用呢個表做參考。

成日見人話畀狗咬、隻狗咬我、畀狗咬傷、隻狗咬其他狗等等……其實所謂咬、所謂傷，好難界定。同一個傷口，有人覺得好嚴重；有人覺得無乜嘢；有人覺得咬人隻狗有問題好惡；有人都可能睇得出未必係咁惡純粹係其他意外因素加埋令件事望落好差。咁點樣去睇呢次咬傷大唔大鑊呢？

Ian Dunbar就用咗呢個方式去分類level 1至6。通常去到level 4嘅狗就要開始留意，level 5甚至係6就一定係危險。

幾個月大嘅狗仔成日追人手腳咬，嗰種其實叫做play biting，係佢哋學習緊點樣用力同點樣玩嘅階段。有唔少主人會直接用唔同方法去「罰」或者阻止，但其實未必係一件好事。

有樣嘢叫做「咬合力控制」（Acquired Bite Inhibition, ABI），有一半係天生已經係咁，另一半係要經過play bite階段不停練習學返來的。

好多時如果狗仔一咬就唔准，佢哋只會學識「可以咬/唔可以咬」。 相反如果係慢慢教佢細力啲，最後先唔准咬，中間可能加返少少遊戲同埋規則，咁樣隻狗最後學識嘅就會係「Yes／No」 +「Soft／Hard Discrimination」。

可能有人話：我隻狗好乖唔咬人，有乜所謂？

一隻幾乖嘅狗總會有咬人嘅機會同時候。隻狗因驚慌、受傷、唔舒服、被挑釁等等，都總有機會開口咬，呢個時候就見真章了。不過，始終ABI有一半都係來自先天，所以做咗唔包一定輕力，但做咗一定比無做好。

共勉之。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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