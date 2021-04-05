YouTuber收入成為近年熱話，「arhoTV」的Sunny和Creamy這對情侶檔訂閱數有40萬，間中還看到他和徒弟「巴士司機」頻道crossover，想做YouTuber係咪都可拜師學藝？記者親身上到Sunny和Creamy的家做家訪，咪以為YouTube好好做，兩人年中無休唔放假皆因驚咗YouTube演算法。對於有志以YouTuber做職業嘅年輕人，佢哋都有實際嘅意見。

靠YouTube分紅都可以請到人

有指蕭若元先生月入可過100萬，Sunny就說自己每日出片都達不到這個數字。「可能每日出片，每條片有60萬點擊率，或者才有可能。」不過目前很多創作人除了靠YouTube分紅，還會有Patreon、會員制收費、售賣商品等不同收入渠道。Sunny指自己一定要親力親為，雖有僱用經理人，但創作部份的拍片和剪片後製都堅持情侶檔兩人完成，所以沒有時間再營運其他平台。平時也會有和廣告客戶的合作工作，但主力收入來源都是YouTube分紅，目前逢星期二、四、六出片，目標每條片有10萬點擊率，靠分紅是足夠應付4人團隊的日常運作。

給年輕人的建議：有1000訂閱先好考慮全職拍YouTube

「巴士司機」這條YouTube頻道有和Sunny合作的影片，也有拜師情節，不過Sunny坦言拍片講自發，不會收徒弟，只是巴士司機是他們的忠誠觀眾，後來成為朋友，很有緣份，知道他有興趣拍片才互相合作。「他是我們的觀眾，住在附近，得閒都會食飯一齊玩。拜師係講笑，都係你幫我、我幫你，佢話想拍片，我哋都有畀意見。我們現在的經理人之前都是觀眾，其實都冇乜特別原因，緣份。」

不只學生，很多有正職的朋友都會inbox他們請教怎樣做YouTuber，Sunny如果有時間和留意到都會盡量回覆，不過他覺得拍片這回事講求自發性，幫不了多少，有興趣的人才會堅持到。身邊很多朋友都對YouTube工作有興趣，但見到他們的工作狀況也會自動打退堂鼓。「之前有社區中心找我們和中學生分享，一開始拍片大家都好開心，但係一上字幕就驚咗。」

如果說到建議的話，他認為邊正職工作邊拍YouTube極為困難，個人唔夠high觀眾都睇得唔high：「YouTube影片很需要energy，如果我有些鏡頭沒有笑，觀眾就會問我是否很累，其實我平時並不是那麼多表情的。」Sunny更說唔敢唔笑，驚被網民認為他很串。不過他同時認為靠YouTube搵食收入很不穩定，辭職拍YouTube隨時連最低門檻都入不到，因為YouTube目前的條例是要有1,000訂閱數和影片瀏覽時數超過4,000小時才會開啟分紅機制，有志者不妨先以part time時間挑戰一下最低門檻，夠數也要看看自己能力和意志力是否適，才決定做全職YouTuber。

一星期出三片 怕咗演算法

基本上「Arho TV」頻道點擊率每條片也能有10萬以上，不過Sunny和Creamy坦言，如果不是有特別事情，仍然會堅持逢星期二、四、六出片，因為害怕受到演算法的懲罰。「一開始是想自己當全職工作般訓練自己的規律，但後來發現YouTube比較鼓勵創作者頻密地出片，就像電視台般，用家會固定時間上去睇片就最好，如果你隔了很久才出片，YouTube影片的觸及率是會有所下降的。」

當初從事藝術雕塑工作的Sunny轉拍YouTube片，其中一個原因就是聽不慣上司支笛，但在YouTube世界，演算法就恍如他的上司。除了出片要夠頻密，片長也不能短，Sunny當初拍片都是以短片形式，不過也因為演算法越拍越長，現在YouTube界的共識是拍到8分鐘左右長度才會有較多的廣告分紅。

情侶檔互補長短

記者了解過他們的工作流程，星期二、四、六出片，星期一拍，星期二剪好片和上字幕趕及當晚播出。基本上兩人都沒有正經拍拖的時間，Creamy笑言已過了期待少女情懷式戀愛的年紀，不過也有好處，兩人平時在工作上經常爭論，反而沒有時間和心力再有感情上的磨擦；而且也因為工作流程太緊密，就算嗌大交都好，都要繼續拍繼續剪，Sunny說：「嗌嗌吓，都要say sorry繼續拍，唔通冇片出咩？第二日就唔記得。」

忙到咁，好似好慘，但兩人又的確很襯，除了身高，拍片方向也互補長短。Sunny自言比較獵奇，當初其他人玩淘寶開箱，他就開吹氣公仔，還替公仔取名為「阿悠」帶着它周圍拍片。不過形像太古怪未必啱一家大細，和Creamy一起拍片後，明顯擴闊了觀眾層。

Sunny回憶未拍拖之前，還在認識階段，Creamy對他的影片評價可說毫不留情：「佢話：『你啲片，好難睇。』」聽落很有喜感，但也真的對Sunny有影響：「我以前拍片冇人理，Creamy會識好多我唔識嘅嘢，例如講飲食，以前買現成的，Creamy可以親自煮。」Creamy則指Sunny看事物的角度比較怪，自己可以讓他知道一眾觀眾的需求。有時不一定是互相ban橋，可能同一個題材，交流過後會有新方向。例如Sunny愛好都市傳說，但Creamy覺得，得個「講」字好悶，於是就改變了方向，多了出外景拍攝，效果也不錯。

總結Sunny和Creamy的拍片心得，除了勤力、有heart和要有拍住上的好同伴。當然，同伴係另一半或者更好，但身為單身人士的記者從旁觀察，覺得更重要是願意與人交流和求變。很多人對着同一份工作也會容易生厭，但又很有信心從事創作工作後會變得積極，其實大多數成功的創作人，往往都比打工更搏命，若想做全職YouTuber，或者真的要有「年中無休，一個星期出三條片」的覺悟。

記者：司徒港燊

攝影：伍慶泉、周芝塋

編輯：鄒仲安

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