不少主人都喜歡閒時摸摸貓狗,但原來貓咪很討厭被摸肚皮,但狗卻很享受,原來是和貓狗性格、生理結構不同,更影響了喜歡被摸部位。

貓狗性格大不同

先從性格說起,其實寵物與人一樣都有自己的性格和喜好。肚子是動物最脆弱的地方,如果牠向你展示肚皮,即代表信任你,還想你抓抓牠的肚皮,對你撒嬌。特別是狗,當牠們遇到比自己強勢的狗,也會躺在地上把肚子露出來,表示自己沒有敵意。

如果是從小就養大的貓咪,一般會比較隨和,但由於貓咪是有野性的,有野性的動物被人反轉過身體會覺得恐懼,所以如果牠願意被你摸肚子,就說明了牠非常信任你。

貓狗生理學

另外,亦可以從生理上解釋,儘管狗狗在你面前展示肚肚,是反映了你們之間的感情良好,但同時也是牠們的神經反應!牠們大腦有特定的神經元,專門接收來自毛囊的刺激,當你摸牠們時,毛囊會提供反應給狗狗的大腦,讓大腦為狗狗帶來舒服的滿足感。但記得別太過用力地抓搔,這會過度刺激狗狗。

而貓咪為了保護腹部,牠們會有一層內在脂肪,鬆鬆弛弛的,可以提供緩衝功能,就好像我們的肚腩一樣,因此牠們腹部毛囊非常敏感,當有人撫摸可能會造成過度刺激,所以摸哪裏都是有學問的。

點摸貓狗先啱?

狗的肚子上有個神秘的地方叫Sweet Spot(甜蜜點),只要搔到那個地方,狗狗就會本能地開始踢腳,有點像人類敲膝蓋的反射動作。而貓就比較喜歡被人搔抓頭部,尤其是額頭,下巴及臉頰底下的區域,因為這些區域是貓咪費洛蒙腺體主要分佈之處,會分泌一種叫「2-AP」 的氣味分子,也就是各貓奴很愛吸的「貓味」,是標記地盤的象徵。所以當你的手沾到那味道時,就會讓牠們感到安心及有安全感。

如果說到貓咪最不喜歡被摸的地方,一定是尾巴。貓咪尾部的毛囊亦非常敏感,尾巴亦是貓咪最重要的器官之一,是由俗稱尾椎的小骨頭連接而成的。尾巴能讓貓咪在走路時保持平衡,更可用來表達情緒。貓尾非常柔軟,而且手感很好,那是因為尾巴分節比較多,而且關節比較鬆,因此很脆弱,容易斷,也容易受傷,尤其和脊椎連接處的神經很容易受損。如果用力拉扯貓尾,脊椎末端神經受到刺激和損傷,就容易讓貓咪的腸道產生不良反應,還有可能會失禁,所以貓奴千萬要小心。

撰文:inscie

動畫:怪奇

編輯:鄒仲安

