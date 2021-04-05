不少主人都喜歡閒時摸摸貓狗，但原來貓咪很討厭被摸肚皮，但狗卻很享受，原來是和貓狗性格、生理結構不同，更影響了喜歡被摸部位。

貓狗性格大不同

先從性格說起，其實寵物與人一樣都有自己的性格和喜好。肚子是動物最脆弱的地方，如果牠向你展示肚皮，即代表信任你，還想你抓抓牠的肚皮，對你撒嬌。特別是狗，當牠們遇到比自己強勢的狗，也會躺在地上把肚子露出來，表示自己沒有敵意。

如果是從小就養大的貓咪，一般會比較隨和，但由於貓咪是有野性的，有野性的動物被人反轉過身體會覺得恐懼，所以如果牠願意被你摸肚子，就說明了牠非常信任你。

貓狗生理學

另外，亦可以從生理上解釋，儘管狗狗在你面前展示肚肚，是反映了你們之間的感情良好，但同時也是牠們的神經反應！牠們大腦有特定的神經元，專門接收來自毛囊的刺激，當你摸牠們時，毛囊會提供反應給狗狗的大腦，讓大腦為狗狗帶來舒服的滿足感。但記得別太過用力地抓搔，這會過度刺激狗狗。

而貓咪為了保護腹部，牠們會有一層內在脂肪，鬆鬆弛弛的，可以提供緩衝功能，就好像我們的肚腩一樣，因此牠們腹部毛囊非常敏感，當有人撫摸可能會造成過度刺激，所以摸哪裏都是有學問的。

點摸貓狗先啱？

狗的肚子上有個神秘的地方叫Sweet Spot(甜蜜點)，只要搔到那個地方，狗狗就會本能地開始踢腳，有點像人類敲膝蓋的反射動作。而貓就比較喜歡被人搔抓頭部，尤其是額頭，下巴及臉頰底下的區域，因為這些區域是貓咪費洛蒙腺體主要分佈之處，會分泌一種叫「2-AP」 的氣味分子，也就是各貓奴很愛吸的「貓味」，是標記地盤的象徵。所以當你的手沾到那味道時，就會讓牠們感到安心及有安全感。

如果說到貓咪最不喜歡被摸的地方，一定是尾巴。貓咪尾部的毛囊亦非常敏感，尾巴亦是貓咪最重要的器官之一，是由俗稱尾椎的小骨頭連接而成的。尾巴能讓貓咪在走路時保持平衡，更可用來表達情緒。貓尾非常柔軟，而且手感很好，那是因為尾巴分節比較多，而且關節比較鬆，因此很脆弱，容易斷，也容易受傷，尤其和脊椎連接處的神經很容易受損。如果用力拉扯貓尾，脊椎末端神經受到刺激和損傷，就容易讓貓咪的腸道產生不良反應，還有可能會失禁，所以貓奴千萬要小心。

Reference:

1. Berns, G. (2013). How Dogs Love Us: A Neuroscientist and His Adopted Dog Decode the Canine Brain (1st ed.). New Harvest.2.LANGLEY, L. I. Z. (2019, June 17). 為什麼貓咪這麼討厭被摸肚子？答案在這！. 國家地理雜誌中文網. https://www.natgeomedia.com/science/article/content-8422.html3.Sadie Dingfelder. Science finally tells us how cats want to be petted. The Washington Post. June 30, 2015.

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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