每月月經來時，總會痛不欲生，如果加上經血過多，更令人痛苦。有婦產科專科醫生指經血量的多少因人而異，荷爾蒙轉變、身體問題如子宮肌瘤亦會導致經血過多，甚至引至尿頻、便秘等。

一般經血量為80毫升內 頭暈難呼吸貧血屬經血過多

婦產科專科醫生李文軒表示，正常的經血量其實是因人而異，平常多指每個經期經血量不多於80毫升，惟這數字難以預計，但如經血量大得出現貧血或貧血症狀，如頭暈、呼吸困難、面青，或是驗血時驗到血色素較低，這就一定是流血過多。

李文軒醫生指，有時月經過多或因年齡所致，約40多歲更年期時，荷爾蒙轉變可令月經過多，但他提醒我們亦要留意身體會否有其他問題，如子宮瘜肉、子宮肌瘤或子宮腺肌瘤而引起月經過多。而40歲或以上女士，其患上子宮內膜癌症的風險增加，故亦須留意這是否與癌症或癌前病變相關。

子宮肌瘤多為良性 變大或致尿頻便秘月經增多

李文軒醫生指逾99%的子宮肌瘤為良性，如果患上子宮肌瘤，視乎其生長位置而可能影響子宮內腔。他解釋，平常月經來臨，子宮收縮，如子宮內有子宮肌瘤，這或會影響收縮並有機會令月經增多。如肌瘤變得越來越大，這或會壓着肚子，造成不適，亦可能因壓着膀胱而導致尿頻、壓着腸道而引致便秘等，故建議定期進行檢查。如果子宮肌瘤不幸轉成惡性，李文軒醫生指大多須切除整個子宮，附近器官如卵巢也可能須切除，化療也較普遍。

記者：鍾卓瑜

拍攝：鄭明川、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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