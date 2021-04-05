講起電單車、鐵騎、風中飛馳等關鍵詞，大家腦中也許會浮現出一名穿着黑皮衣戴墨鏡，留有一頭長髮的男士，身形應該也是高大威猛類型。不過，騎電單車並不是男士的專利，也不一定要高大威猛，今期CarMan故事的主人翁就是一位身形嬌小的女士，更是越騎越「辣」，由原本騎Yamaha Force 155「綿羊」到現時的Kawasaki Ninja 400 「啡呤」。嬌小女子，也可以很惡！

外形夠惡「戰鬥格」 自動波轉揸棍波

Ninja 400 最吸引Bowl Li的是它的外形，擁有「啡呤」的設計，與Racing Car外觀近似，但操控上接近街車。「我最喜歡它的樣子夠惡，那些充滿棱角的設計最吸引我，另外我本身的身形較矮小，恰好Ninja 400的車身較低，讓我可以駕駛。」Ninja 400在設計上有不少靈感來自H2（Kawasaki的「招牌」仿賽），例如其前雙大燈和擾流板的設計，都有H2的影子在，因此給人一種「戰鬥格」的感覺。動力上，Ninja 400的恰到好處也是Bowl對它情獨的原因，她認為400c.c.的油缸容量已足夠，再大容量如1,000c.c.的車種在香港根本無用武之地。

Bowl對Ninja 400 應該稱得上是一見鍾情，更為Ninja 400再考棍波牌。「一開始接觸電單車是在越南當背包客的時候，朋友讓我試騎了一輛「綿羊」，我就決定回港考牌。」考獲電單車牌後，她就順理成章的買了人生第一輛電單車，也就是那輛「綿羊」，Yamaha Force 155。不過，在駕駛「綿羊」一段時間後，認識了多點「車友」，她才發現自己的「最愛」。

「第一次看到這輛車是在女騎的車聚，當時我還是駕駛着『綿羊仔』，第一次看到Ninja 400便被這輛車的外形深深吸引，很有現代感，加上由女騎士駕駛，覺得特別『有型』。」看過這輛「戰鬥格」十足的電單車後，她便開始研究Racing Car/仿賽類型車，以及其他不同車款，在多番研究下，還是喜歡當初看到的，最後於一年前購入一輛二手Ninja 400，也特意為它考了「棍波牌」。

克服身高155厘米障礙 為愛車放棄打扮

Bowl的身高只有約155厘米，駕馭「啡呤」這類車種其實有點吃力。她亦坦言起初駕駛Ninja 400時不太適應，更要踮着腳尖駕駛。「我試過摔車很多次，主要都是在斜路或掉頭的時候發生，幸好沒有發生過大車禍。」苦苦堅持的原因是此車的外形真的很吸引，令Bowl跌多少次也要繼續駕駛，亦因為美觀，她最初不肯為Ninja400安裝保護設備。「這是一輛二手車，上手車主是位男士，他身高腳長，自然容易駕馭，因此也沒有甚麽安全裝備，同時我也不想安裝後會影響此車外觀。後來，因為我摔車太多次，最後決定安裝『PK膠』，駕駛時自然更安全。」

女騎要克服的絕對不只是身高障礙，就連一些打扮習慣，都要為電單車捨棄。「其實我已經放棄了我的髮型，出門前也不會刻意造型，因為只要戴上頭盔，髮型就會亂掉，另外騎車時的衣着也有很多禁忌，例如不能穿鬆身背心，因為騎車時會飄起。」

介意人們看不起女司機 望尊重鐵騎士

對於身高及打扮上的適應，Bowl其實都不介意，反而大家對女駕駛者的態度才是她最介懷的事。「有不少人聽到女駕駛者時其實都有點看不起，但我認為男女駕駛者其實在駕駛態度上沒有大分別，幸好這些都是外人的看法。電單車界反而會更願意幫助女騎士。」放棄了很多，也讓自己吃過不少苦頭，但問及她有沒有後悔，她卻表示無法想像沒有電單車的日子是如何，最喜歡在車上自由自在的感覺，覺得很痛快。最後，Bowl希望私家車司機能更善待鐵騎士，能在道路上互相尊重，這樣香港的鐵騎士文化也能更進步，未來她也希望能在國外駕駛電單車，體驗更多。

Kawasaki Ninja 400

引擎形式：四衝水冷DOHC八活瓣並列雙汽缸

汽缸容積：70mm x 51.8mm

最大馬力：45ps /10,000rpm

峯值扭力：3.9kg-m/8,000rpm

傳動形式：鏈條

傳動系統：濕式多片鏈傳動六前速

長x闊x高：1,990x710x1,120mm

採訪：戴力楊

攝影：尹彥翹、陳 濤

剪接：尹彥翹

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