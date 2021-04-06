2019年法蘭克福車展，寶馬發佈了一部震驚車壇的概念車Concept 4，憑血盆大口般的鬼面罩嚇怕不少車迷。想當年，大家都以為這只是寶馬試水溫的概念作，想不到事隔兩年，Concept 4居然真的成為新一代4系轎跑車，車頭那對「特大鼻孔」最引人注視。

如果只從側面或後方觀賞新4系，相信大部份車迷都認同它是一部十分漂亮的轎跑車，散發着寶馬旗艦轎跑車8系的影子，可惜新車最為人詬病的地方，還是那對前所未見的「特大鼻孔」。想說的是，新4系真身其實比之前單看相片時已經順眼不少了，但對於看慣傳統寶馬雙腎式鬼面罩的車迷來說，這血盆大口般的設計實在略嫌誇張。身邊不少寶馬捧場客均表示看不慣，暫時未能接受到這新造型，不過我相信只要一段時間，大眾還是會慢慢接受的。

流線造型 犧牲頭頂空間

在這個充滿話題性的造型底下，新4系骨子裏還是一部雙門版3系，所以在實用性和空間感方面實在不用擔心，4系和3系軸距都是2,851mm，兩者的腿部伸展空間沒太大差別，但礙於4系轎跑車較流線亮麗的造型，所以六呎以上朋友或許會頂頭，若你屬於正常成年人高度，一定坐得舒舒服服。尾箱容量有440公升，加上後排座椅可放平，擺放數個高爾夫球袋也不成問題。

基於寶馬3系和4系是屬兄弟車，所以新4系基本上沿用3系內櫳佈局，整個中控台以至設備基本上一模一樣。全線新4系也標準配備了10.25吋屏幕連iDrive 7.0系統、12.3吋Live Cockpit Professional電子儀錶板、車廂氣氛燈、泊車輔助系統連泊車鏡頭、無線充電板及三區恒溫冷氣等豪華設備。

安全設備方面，4系就多出了碰撞預警及行人警示連城市制動、後撞預警系統、車道轉換及盲點警示、車道偏離警示等主動式安全系統。

可變式運動轉向 玩味十足

暫時來港的寶馬4系有三個版本，分別是420iA、430iA及M440iA xDrive，今次試駕的則是車價$569,488起的420iA M Sport Edition，它的2公升直四Turbo引擎能爆發出184匹馬力和300Nm的扭力，0-100公里加速需7.5秒。雖然速度並非此車的強項，但這副B48引擎與八前速ZF自動波箱匹配得很，開動起來動力傳遞得十分順暢，絕對沒有拉牛上樹的感覺。不過講到今代4系的最大賣點，相信定必是它出色過人的駕駛感，哪怕是動力最入門的420iA，剛好夠用的馬力加上精準無比的可變式運動轉向系統（Variable Sport Steering），能令駕駛者專注細味今代4系優秀精良的車架，以及享受後驅車「甩甩哋」的微妙底盤動態，玩味十足過癮得很。

無疑新一代寶馬4系的造型為大家的眼球帶來無限衝擊，但若果閣下正尋求一部實用好玩的雙門轎跑車，新4系絕對是心水選擇。個人認為，新4系單是擁有同級車望塵莫及的駕駛感，已經值回票價。

BMW 420iA Coupe M Sport Edition

引擎：1,998cc直四Turbo

馬力：184hp/5,000-6,500rpm

扭力：300Nm/1,350-4,000rpm

傳動：8前速自動波箱，後驅

售價：$569,488起

查詢：BMW HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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