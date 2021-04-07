為吸引人才及疫市推動經濟活動，不少國家都推出數碼牧民計劃，包括多明尼加、冰島及愛沙尼亞等，計劃讓自由工作者逗留遙距工作、投資者創業，同時享受當地風光。最近，海島小國庫拉索（Curaçao）推出名為「@HOME in Curaçao」的數碼牧民計劃，最長可逗留1年！

庫拉索位於加勒比海南部，是屬於荷蘭的自治國，故當地人亦以荷蘭語為主，旅遊以陽光沙灘及珍貴的珊瑚聞名。除此之外當局列舉@HOME in Curaçao計劃數項優點，包括高速上網、免收入稅及低申請費，而首府威廉斯塔德（Willemstad）更在1997年被列入世界遺產，刻畫了不少荷蘭殖民歷史及文化，因此島國風情是集結玩樂與文藝。有意前往人士可於網上申請，須提供遙距工作證明及足夠經濟資源自給自足，並交付294美元（約2,288港元）申請費。

另外，申請人亦須交妥護照影印本、國際保險（受保武漢武炎較佳）及要有回程機票，申請批核期為2星期。現時庫拉索屬於低風險國家，從高危地區前往的申請人抵境時，要提交72小時內的武肺檢測病毒陰性證明，及填受個人資料的PLC表格（Passenger Locator Card），而低風險地區則不用檢測證明。計劃初期可先逗留6個月、及後再申請延長多6個月，即共一年。

資料來源：庫拉索官方網站

撰文：周伯臻

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