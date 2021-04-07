恆春鎮相鄰於滿州鄉港口社區，據說日治時期的恆春郡，已飄起陣陣茶香，其栽種、製作的茶葉名為港口茶。身處高山茶園看海，通常看的是雲海；站在港口當地歷史最悠久的茶園中，卻能眺望太平洋！相傳從清代光緒年間植下的雪犁種老茶樹，至今有百年以上歷史，儘管港口現今許多茶園已改種金萱，然而凡是種於此水土的茶，都通稱港口茶。

茶樹在海拔低、氣候熱的地方生長，造就港口茶葉片厚實而耐泡的風土特色；也因長年受到海霧籠罩，味覺敏感的行家，總能在茶湯中品出淡淡鹹味，即使香氣比不上高山茶，但餘韻回甘悠長，足夠在品嚐者的味蕾刻上難以忘懷回憶。

午餐時間因採訪緣故，有幸品嚐到需20人成行的港口風味餐。說「有幸」絕非恭維，而是港口社區媽媽們認真準備的風味餐，十分符合「旬食」概念，選用當地及時令食材，讓每份放上桌的料理更顯可貴，若過了產季想吃也吃不到。

例如落山風孕育的白玉蘿蔔，僅在黑豆田休耕時才栽種；晚上捕獲的飛魚，處理後浸泡米酒、鹽水，等早上曬半日製成飛魚乾，香氣與肉質水份兼備，亦是這個季節才能捕獲的魚鮮。慶幸原本僅有野生的「情人的眼淚」雨來菇已能人工栽培，可品嚐到入口彈脆清爽的滋味；大部份時間都有的火龍果做火龍果飯、火龍果鹹粿，入口細嚼，滋味清甜，產季時奉上鮮果切盤，大快朵頤。

港口社區

地址：屏東縣滿州鄉港口村港口路42號

電話：0963-522-868

價錢：港口風味餐20人成行，每人300台幣（約82港元）；6月1日起採茶遊程2.5小時，每人450台幣（約123港元）

專頁：https://www.facebook.com/gangkou.Ecotourism/

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：鄒仲安

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