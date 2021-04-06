主人與寵物一起走過生命中大大小小的時刻，有時候甚至會覺得牠比起家人朋友更了解自己。可惜的是人類與動物的壽命始終相差懸殊，與愛寵終究會有道別之時。一個簡單而莊嚴的儀式，又或者是一件獨一無二的紀念物，可以為逝去的寵兒與我們之間的奇妙旅程畫上完美的句號。香港的寵物善終服務由私營機構提供，由儀式、遺體處理方法等都有不同的選擇，讓主人以一個最適合的方式送別愛寵。

寵物遺體處理方式

由於香港法例禁止為動物進行土葬，而火化方面，自1999年堅尼地城屠房關閉後，政府提供的公眾動物火化服務亦告停止。動物善終服務只能由私營機構提供，服務內容包括動物遺體收集、消毒、冷藏和火化，以及安放動物骨灰以供拜祭，以至近年新興的水化遺體服務，即以鹼性溶液緩慢地分解遺體等。

寵物喪禮儀式

大部份的寵物善終服務流程都大同小異，而大部份的善終公司都會安排上門接收寵物遺體，並馬上進行冷藏。在主人確認儀式安排、遺體處理方式、骨灰處理方式後，善終公司會為寵物遺體進行消毒、清潔及整理儀容。有部份公司會準備獨立房間或小禮堂，供主人與其他家人安靜地陪愛寵走最後一段路。主人亦可按照自己的宗教信仰，為愛寵安排不同宗教模式的告別式，引領寵物走上「彩虹橋」。

寵物骨灰安置

主人可以選擇帶同愛寵生前喜愛的玩具、食物、衣物等，與遺體一同火化。和人類火化過程一樣，主人可選擇親自將載有遺體及陪葬品的盒子放入火化爐，並觀看火化過程。一般而言，主人可於火化完成後即日領回骨灰。而骨灰的處理方法方面，主人可選擇領回家中供奉，亦有不少主人因風水問題將骨灰安置於私人機構管理的靈位代為供奉。主人亦可以選擇撒土、撒海等方式處理⻣灰。不少機構更會提供由寵物毛髮或骨灰等做成的紀念品供主人留作紀念，讓在世者可以緬懷愛寵。

撰文：黃雅純

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