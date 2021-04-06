上班族、低頭族，姿勢不良容易有肩頸痛。其實除了外出按摩外，香港註冊中醫及註冊物理治療師陳國正指，自己按壓穴位也可以紓緩肩頸痛。

吹風可引致突然痛症

都市人大多有肩頸痛，陳國正醫師指，最常見是肌肉系統問題引起，也有部份是頸椎內的病理性變化，例如骨刺或椎間盤突出，「如果是居家性的肩頸痛，姿勢不好、在床上躺着使用電話、經常低頭用電話電腦等都是成因之一。」在中醫角度，肩頸痛也有可能是因被風吹到。陳國正醫師解釋：「凡是突然的痛症都是風 ，例如抽筋是風，中風也是風，所以如果沒有受傷也覺頸痛，很多時都是被風吹到。」 而穴位按摩能疏通經絡，增強氣血，從而達到紓緩痛症的效果。

三個穴位紓緩肩頸痛

陳國正醫師指，按壓3個穴位有助紓緩肩頸痛，包括：風池穴、肩井穴和湧泉穴。「風池穴在耳後完骨掃下去的凹位，按壓它有助驅風，因肩頸痛有時是因吹風而造成，按風池穴就可以紓緩。肩井穴位於斜方肌正中間，能幫助紓緩整個肩頸肌肉。而湧泉穴是在腳掌中線大概上三分一與三分二交界，按壓左腳能幫助紓緩左邊肩頸痛，而按壓右腳能幫助紓緩右邊肩頸痛。三個穴位都是用拇指按壓，當有酸痛的感覺就打圈，大概做1至3分鐘就可以。」如果長期有肩頸痛，可以將一粒波子放在湧泉穴，然後穿拖鞋一直行走，可持續刺激湧泉穴。但注意如有不適就代表壓力太大，須拿走波子。

六個動作紓緩痛症訓練頸部

除了按壓以上3個穴位外，陳國正醫師也建議做一些有效紓緩肩頸痛的動作。第一個動作是推掌骨，陳國正醫師說：「不同掌骨代表不同的反射區域，拇指的第一掌骨，針對肩頸；食指的掌骨針對胸椎；中指針對腰椎；無明指針對底骨，底骨即盆骨位置；而尾指則針對尾龍骨。所以要紓緩肩頸痛，可以做一些動作刺激拇指掌骨，方法是拉拇指同時推掌骨，做半分鐘，每日做3至4次就可以了。」

第二個動作是利用第五掌骨側和第二掌骨側反射區，「第五掌骨側就像一個人站着般，上三分一能幫助橫隔膜以上的問題，第二掌骨亦一樣，要幫助肩頸痛就用第五掌骨的上三分一扣擊第二掌骨的上三分一，做半分鐘至一分鐘。」

第三個動作是毛巾操，陳國正醫師解釋透過毛巾磨擦的熱力，能帶動頸部穴位的氣血循環，大概做半分鐘至一分鐘，一日做1-3次，有暖的感覺即可。

第四個運動是頸部拉筋，先用手將頭向另一邊拉，維持5秒，可做左邊、右邊及前面，拉筋時注意身體不要歪向一邊。由於頸部需要支撐頭部的重量，所以是人體最疲累的位置。而第五個動作可鍛煉頸部肌肉，方法是手與頭鬥力，維持3至5秒，每邊做5至10次，一日做1至2次就可以。最後一個動作，是透過拇指刺激腳掌的地筋，放鬆繃緊的頸部，「刺激地筋可以放鬆全身的筋，每邊做大概半分鐘就可以。」

「啪頸」無助放鬆應戒掉

除了以上穴位按摩和動作外，陳國正醫師提醒，日常生活也要維持良好姿勢。正確的姿勢是側身站立時，耳朵和肩膀應該成一直線，不少人頭部會向前傾，容易造成頸痛。另外陳國正醫師也叮囑要戒掉「啪頸」的習慣，「這樣會導致骨與骨之間的韌帶越來越鬆，要謹記，緊的位置可以按鬆，但鬆的位置不能變緊，如果你經常做這個動作，建議你盡量戒掉。」

陳國正醫師提醒，穴位按摩只要有酸麻脹的感覺就可以，毋須太大力；另外也要留意指甲長度，如太長會容易受傷。而上述提到的穴位都很安全，即使按錯亦只會影響療效，不會有任何副作用。但要注意以上方法是針對一些肌肉疼痛，若果牽涉嚴重病理，應請教醫生。

記者：馮思穎

編輯：鄒仲安

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