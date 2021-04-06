豹紋守宮在香港可說是較為冷門的寵物，但仍然深受爬蟲愛好者的熱愛。不過這種「四腳爬爬」對生存環境十分講究，即使不易生病的體質，稍有不慎便很容易有性命危險。這次就為大家簡單介紹豹紋守宮較常見的幾種疾病。

腸胃病

豹紋守宮對飲食非常講究，吃少會營養不良，吃多又會「食滯」，而且消化不良的話會引起腹瀉。常用飼料麵包蟲放久了會死亡或者沾上飼養箱內的東西，令飼養箱成為細菌的溫床，吃了「被污染」的食物，也較容易引起腸胃炎。如有腸胃問題，最重要是讓牠可以靜心休養，並給予益生菌，令牠們的腸道恢復健康，增強抵抗力。

眼部感染

眼睛感染是豹紋守宮常見的疾病，其症狀包括眼睛渾濁、無力睜開、流眼水等等，多是因為沙塵吹進眼睛或者是碰到硬物所致。如有以上問題，便要第一時間找獸醫進行檢查。

皮膚病

守宮皮膚出現問題，原因主要有兩個。第一是皮膚擦傷或者脫皮不完全，前者可能是有新買的擺設過於粗糙或鋒利，後者則是殘留的老皮仍在身上引致細菌感染，多呈現皮膚紅腫、腐爛、流膿；第二則是墊材過於潮濕，因為守宮喜歡乾燥的環境中生活，墊材過濕時守宮的腹部會一直處在濕潤的狀態，再加上和墊材發生摩擦，腹部的皮膚容易擦傷而受到細菌感染。如有以上情況，你可以嘗試將守宮轉移到其他乾淨的環境，並更換適合的墊材，情況沒有好轉便要看醫生了。

撰文：Kaming Lee

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