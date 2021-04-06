可眺賞夜景的景觀餐廳近年來在宜蘭不斷興起，不過它們多半位在深山林內造訪不易，其實羅東市區就有可居高臨下覽夜色的地方，而且除了用餐、小酌、還可以邊泡溫泉邊賞夜景。而春遊羅東，種有大片楓香、樟木、留有日據時代老建築的羅東林場，則可讓人在新綠環繞、古樸雅致的環境中，感受慢步調的旅遊意趣，園區裏的貯木池，更是一探鳥類生態最棒的地方。

村却國際溫泉酒店 近羅東車站交通便利

宜蘭的夜景餐聽、咖啡館，我的口袋名單很多，但它們不是位於北宜公路上，就是在礁溪、頭城的深山林內，看完夜景後還得循着狹小山路下山，交通上不是很方便，其實想在百萬夜景為伴下小酌一杯，羅東市區就可輕鬆體驗。位於羅東車站附近、樓高24層的村却國際溫泉酒店，交通便利之外，它還是羅東最高樓，特別是位於23、24樓的高空餐廳及酒吧，無論室內外座位，都可毫無遮蔽地眺賞蘭陽平原山海美景，晚上燈火點點綿延無邊，浪漫絕美的感覺讓人未飲先醉。

景觀房風景絕美 一覽蘭陽平原

村却國際溫泉酒店有着花園泳池、室內大眾溫泉、SPA、兒童遊憩室、6間主題餐廳及空中酒吧，而453間客房中每一間都有景觀陽台，以及大理石打造的奈米牛奶浴、碳酸氫納泉雙湯池，浴室裏也設有觀景窗，泡湯時可自行選擇要不要拉上窗簾。房間寬敞雅致之外，我最喜歡它的景觀陽台，當天我住的是遠景有中央山脈的房型，另有面對龜山島的景觀房，晚上燈火輝煌，而早上迎接我的是盤上一層白雲的清透遠山、蘭陽平原無敵美景，由於飯店緊鄰火車站，還可清楚眺賞一節節來往奔馳的葛瑪蘭號等火車，對於火車迷來說是一大附加樂趣。

嘆日本料理 10道菜懷石料理400港元有找

來訪村却國際溫泉酒店，即便不是房客，也可到23樓的EAST 23餐廳享用懷石料理或鐵板燒，這裏是由日本料理資歷逾20年、曾於2019年WACS全球廚師挑戰賽亞洲區奪得冠軍的行政主廚李佳和所打理，他所推出的10道式無菜單懷石料理（1,280台幣，約348港元，另收加一服務費），價格相當平實，食材以宜蘭當令海鮮、小農蔬果，及日本進口產品等入菜，明蝦、和牛、真鯛、北寄貝等高檔食材幻化成一道道排盤精美、料理手法細膩的各式菜餚，李佳和對醬汁的掌握也令人嘖服，一餐下來讓人吃到滿嘴的鮮甜美味，也品嚐出主廚的用心與專業。

頂樓星空酒吧 將星空帶入室內

頂樓RF樓層（24樓）的THE ROOF 190 星空酒吧，是飯店最受矚目的地方。View當然是最大賣點，酒吧的設計以「把星空帶入室內」為理念，廣納360度環景視野，打上魔幻燈光的吧台、全鏡面天花板、令人放鬆的沙發座位，重點是室內外座位都可擁覽蘭陽平原夜景。這裏提供各式調酒、烈酒、葡萄酒，也推出充滿在地特色的下酒小菜，重點是最低消費不貴，非房客每人300台幣（約82港元），便可在百萬夜景的催化下，享受高空酒吧無與倫比的浪漫時光。

村却國際溫泉酒店

地址：羅東鎮站東路190號

價錢：1泊1食住房專案2人房每房6,500台幣（約1,768港元）起，早餐可延至下午2時前使用；另有1泊2食住房專案2人房每房7,900台幣（約2,149）起；

交通：可於北車、市府、南港等轉運站搭國光、首都、葛瑪蘭等客運至羅東轉運站，再搭飯店接駁車前往。

網址：www.cuncyue.com/

THE ROOF 190 星空酒吧

營業時間：下午4時至午夜12時

春遊林場賞新綠 探索森林鐵道、火車頭

享受了羅東的夜色，市郊也有多處充滿在地文化、輕鬆愜意的景點可以走探，比如佔地約16公頃、簡稱「羅東林場」的羅東林業文化園區。這處林木聳立、帶着懷舊及和風韻味的地方，留有一座名為竹林的木造老車站、成片的日式老房子，以及一池偌大的水塘，日據時代這裏是開採太平山木材的中繼站，當年設有一條森林鐵道將山上的木材運送至此，園區裏的大水塘便是當年存放木頭的貯木池，日式老房子則是昔日的員工宿舍、辦公室。

當年的林場現在已變身為一處有着湖光綠意的大公園，春天來訪，園區裏成排成片的楓香、樟樹等老樹冒出新綠嫩葉，一派欣欣向榮；走在環湖步道上，繡眼畫眉、白腹秧雞等鳥類隨時出沒在水塘四周，傳唱悅耳鳥語。而退役的森林鐵道、蒸汽火車頭，以及古韻十足的宿舍區等，都讓園區處處流溢着悠閒，值得慢慢走逛。

羅東林業文化園區

地址：羅東鎮中正北路118號

營業時間：早上8時至下午5時，毋須門票

交通：羅東轉運站搭紅1、紅2等公車至羅東林場站下

文青必訪茶書苑 感受慢活步調

木造和風味宿舍區有些改為餐廳、展館、賣店，剛開業不久的日光山森林茶書苑，是一處佈置得古韻雅致、且充滿生活美學的複合式空間，木質調加上大量採光，老家具、厚實的木長桌上則置有各式店家的選書、茶品、茶器，也附設茶席可以品茗，在林場裏閒散之後，來這裏喝杯茶、看點書，更能體現忙碌生活中的慢步調感受，挺好的。

日光山森林茶書苑

地址：羅東鎮中正北路124巷2號

營業時間：早上9時至下午6時

網址：www.nikkohill.com/

碾米場改建展館 展覽了解稻農文化

鄰近羅東的五結鄉二結村，也藏着一處以碾米場改建的二結穀倉稻農文化館，非常值得一探。建於昭和三年（1928年）的穀倉，早期內部規劃為辦事處、碾米場及榖倉三部份，目前辦事處改建為餐廳，其餘部份則成為展覽館。走進榖倉彷彿走進了時光隧道，紅磚打造的中央通道，兩側空間規劃了一間間與米食有關的展間，通道最裏面的碾米場，還可見到昔日遺留的檜木碾米機等展示，而這幢樓高3層樓的和洋風建築，還是一幢「會呼吸的建築」，上到2樓便可瞧見藉由氣體循環散熱裝置的太子樓設計，讓人一窺前人的智慧。

二結穀倉稻農文化館

地址：五結鄉三興西路171號

營業時間：早上9時至下午5時（星期三休息）

門票：50台幣（約14港元，包一杯飲料消費）

交通：搭紅1、紅2等公車至二結站下

網址：www.facebook.com/ErJieGuCang/

嚐羅東美味肉羹 魯肉飯鹹香十足

來訪羅東，除了夜市小吃之外，肉羹也是當地頗具代表的美食，吃過了著名的林場肉羹、北門蒜味肉羹，這趟經在地人介紹下品嚐了中山路上的50年老店廖記肉羹。肉羹（40台幣，約11港元）的湯頭勾着濃芡口感略甜、赤肉羹嚐來Q滑彈牙；相較之下，我比較偏好這兒的魯肉飯（30台幣，約8港元），肥瘦肉約1比1的魯肉裏還加入了切絲的豆皮提升口感，嚐來鹹香十足，頗有特色。小菜中的肉捲（45台幣，約12港元），味道有點類似羅東夜市的龍鳳腿，外皮炸得酥脆，加了大量疏菜的內餡香氣十足，沾上甜辣醬一同入口，無比滿足。

廖記肉羹

地址：羅東鎮中山路3段213號

營業時間：早上7時至晚上10時

交通：搭紅1、紅2等公車至羅東夜市站下

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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