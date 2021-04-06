最近網民討論：香港雲吞麵到底是否underpriced（低估價值）？無論麵條、配料、湯底配料的做法，雲吞麵絕對可以媲美日本拉麵；而且各區有不少良心麵店，一直在這段艱難時間，依然憑良心做好每一碗麵，絕對值得各位狠狠地懲罰一下。今次就推介四間港式麵店，分別是西環源興隆麵家、大埔暢和麵家、平記麵家及沙田的盛記麵家。

源興隆麵家 免費爵士與民同樂

疫情下令到餐廳晚市大受影響，但源興隆老闆阿Paul反而利用這段時間，不定期借出麵店 ，給一眾爵士樂手發揮才藝，開直播與民同樂。Innonation Studio創辦人蕭偉中Justin是一名爵士樂手，因為武肺，所有音樂會及宣傳活動停頓，在機緣巧合之下，與源興隆老闆阿Paul一拍即合，在麵店休息的時段借出店舖，不定期舉辦串流直播（live stream）籌款，盡力幫助同業者，令大家沒有表演工作的情況下，依然有練習的機會。雖然籌款數字並未可支撐得到生活開支，但阿Paul及Justin仍樂在其中。除了爵士音樂外，維繫他們之間友誼的，正正是一碗下足功夫的豬肚丸麵。Justin大讚豬肚丸味道濃郁之餘，爽口而且彈牙；而甚少麵店供應的蠔皇正花菇麵，花菇有近半個拳頭般大，差不多一吋厚，Justin每次練習完來食麵，就連整碗湯都會全清。他更說自己雖然在疫情之下失去了演奏機會，但感受到別人同樣在困苦之中，如果可以為這裏地帶來一些額外的價值，不介意只有一碗麵的報酬，更笑言，如果日後可恢復正常，他承諾有真的報酬回報給各位同路人。

暢和麵家 雲吞麵 醉雞大受好評

早已表明立場的暢和麵家老閭阿堅 ，不時會跟老熟客解釋現在的社會問題，希望藉此多一個渠道令他們了解現況，懂得明辨是非。阿堅以一門出色的雲吞麵手藝，在大埔一個偏僻街坊商場打出名堂。因緣際會之下，阿堅向私房菜「吳師府」主理人正式拜師，他以古法雲吞麵為主打，湯底以蝦角、大地魚、新鮮豬筒骨等熬製，重現師傅昔日的味道。全因這股毅力，單靠店的5張枱，首兩個月已經回本。現在媽媽和妹妹間中會到店幫手，一家人同心協力，和夥計夾股開分店。「有幾個夥計跟了我幾年，有錢都想大家搵，又可以幫到人。」他媽媽剛在旁經過便說：「我對他有寄望，希望這間麵店可以成為他的事業，以前擔心他面對不到挫折，捱不住。後來見他一步一步走，較以前更用心，一直都有進步。」

平記麵家屹立大埔街市七十多年 堅持人手竹昇壓麵

要在大埔街市尋找良心食店，屹立七十多年平記麵家，絕對是首位之選。由一九四五年開業至今，從安富道到普益街，再從舊街市搬來新街市。兜兜轉轉，卻始終堅持人手竹昇壓麵。老闆蔡先生是第二代傳人，想當年沒太多消遣，閒時就幫爸爸打麵。平記開朝六午三，每天收檔後打麵，才是最花工夫，「做麵要用全鴨蛋，才夠韌性。加鹼水打兩小時，發酵三四日，才沒有濃濃的鹼水味。」還有，工場不能開冷氣風扇，否則把麵吹乾，失去嚼頭。雲吞皮同樣以竹昇壓出，並用半肥瘦豬肉及切粒赤米蝦做餡，增其口感；又不像坊間般越大越好，賣的是精緻，一口一粒小巧的骰，老闆說這才是正宗的廣東散尾雲吞。

盛記麵家 老闆寧住公屋都要幫人

位於沙田瀝源邨的盛記麵家，每個月都有一次免費派麵活動，從來都不計較成本，目的只為這條老邨的居民，可以開心地吃一碗麵。盛記麵家的老闆張文強（B哥），經營麵家超過61年，由祖母開始傳到他，已經第三代，而店舖屬於一家人作業，五兄弟姊妹一齊工作，各有不同分工，賣了半世紀鮮蝦雲吞，湯底和傳統不同。「每一煲湯起碼6隻雞以上，豬骨都超過15斤，骨都煲溶了，湯底比較濃，不單做雲吞麵，還有牛腩麵等，我們不是傳統，較多元化。」B哥說。還一直堅持用成本較貴的新鮮牛雜，「我祖母、爸爸一直教我們這樣做，如果改變食材，還是盛記嗎？」老舖曾經遇上結業危機，2008年因「領匯」（現領展）接手熟食中心加租而差點離場，最終連租6個舖位，掙扎求生，晚市被迫轉型賣火鍋，雖然生意經營困難，但張老闆希望一直堅持落去，就像舊屋邨的一棵大樹，邨民行過可以在大樹下坐低休息，成為一個街坊的乘涼處。

源興隆麵家

地址：西環皇后大道西453號地下

暢和麵家

地址：大埔寶湖道3號寶湖花園商場二樓222B號舖

平記麵家

地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓

盛記麵家

地址：沙田瀝源熟食中心5號舖

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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