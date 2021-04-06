香港首席桌球手傅家俊（Marco）去年成立兒童桌球學校「大師桌球王國」，現在他更聯同香港知名產品設計師梁慶紀 （Gray）開發專為兒童而設的桌球枱CUE Games。這張波枱有別於一市面上一般貨色，由傅家俊親自監修，並引入學習與桌遊元素，可謂全球首創，CUE Games已於眾籌網Kickstarter開始眾籌，預計7月發貨。

組裝式迷你桌球枱可玩不同遊戲

傅家俊表示，以往小朋友很難在小小年紀時學習桌球，主要是因為桌球枱高度的問題，「我自己也是8至10歲左右才開始學習桌球，如果有高度與面積都適合小朋友玩的桌球枱，那麼年紀較輕的小朋友也能玩到，我覺得會對整個桌球運動的推動有很大幫助。」傅家俊致力推動香港桌球運動，除了成立了兒童桌球學校外，更與設計師Gray合作研發兒童桌球枱。

產品設計師Gray也是一位桌球愛好者，打了很多年桌球，「我會知道練習桌球需要甚麼，但我覺得如果僅是造一張迷你桌球枱，發展的空間很有限，而且很難令小朋友提起興趣去練習。所以我就提議設計一張組裝式的桌球枱，其好處是枱面的絨布可替換不同圖案，可以玩不同的遊戲，如果家中空間足夠的話，甚至可買配件令正方形的枱變成一米乘兩米的長方形枱，讓小朋友就可真正享受到桌球的樂趣。」

二人分工合作，傅家俊會以桌球手的角度給予意見，Gray則負責開發、物料等 ，包括加入不同的遊戲和如何設計遊戲規則等。這兒童張桌球枱除了基本綠色絨布可練習基本桌球技巧外，其他有像遊樂場的投擲遊戲，亦有設計一些配合App玩的遊戲，例如一款可訓練數學的加減乘除、一款是訓練英文串字和一款可學習太陽系九大行星的，這些遊戲的共通點都是讓小朋友邊玩邊練習桌球。

Gray設計一些非傳統的桌球遊戲，傅家俊則給予意見，並且對桌球枱的質素也有一定要求，其一是枱面的絨布的物料，另一項是桌球枱邊（Cushion）。傅家俊指，桌球枱邊、絨布桌面和球也要有一定質素，才能做到某種效果，「一些我們玩桌球的效果，例如旋轉，桌球枱邊回彈要有適當的力度，那樣才能過到我們審查的關口。所以我們在選擇材料方面也下了很多苦功，亦嘗試過用不同材料，測試是否做到我們平常玩的正統桌球枱的效果。」最後用上了真正的美式桌球枱用的枱邊，內裏是橡膠物料。經過多翻不同測試和改良，最終造出了這張兒童桌球枱CUE Games，二人均對這張枱的質量感到滿意。

擴闊年齡層推動桌球運動

CUE Games目前已在眾籌網Kickstarter開始眾籌，預計7月將會發貨，未來正式發售的的建議售價約$2,000，現在眾優惠價約$1,499就可入手。他們表示，除了基本盤外，未來還會不斷推出新增的遊戲套件，讓這張枱的玩法可以無限擴充。幾個小朋友試玩過CUE Games後，均表示好玩，還想買回家裏玩。

傅家俊看到小朋友喜愛CUE Games就感覺值得，「一直以來我的目標是擴闊打桌球人士的年齡層，希望能夠將這張兒童桌球枱帶到學校，目標是幼稚園和小學，甚至是中學，始終運動員從小培養基本功是很重要的，希望有更多小朋友可以參與到桌球運動。」

記者：馬子聰

攝影：蕭志南、張志孟

編輯：鄒仲安

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