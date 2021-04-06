蝸居環境可能改變不了，但在傢俬上花點心思，有限空間也可變出很多新意。宜家（Ikea）近日推出了Foldereid自動充氣床褥，可捲起收藏，打開就直接瞓得。同場我們也找來實惠（Pricerite）5段摺叠梳化床和香港設計師Mike設計的書本形摺櫈Bookniture，實試這3款變形家具的變形表現。

Ikea Foldereid充氣床槈

Foldereid（售價$499）捲起包裝，打開後薄薄的一片，採用的是自動充氣系統。打開氣閥之後，就會聽到充氣聲音，床褥會慢慢膨脹。說明書上寫，首次充氣要充15分鐘，但實試大概3分鐘已經完成充氣，可以關掉氣閥。

以一塊自動充氣的床塾來說，彈性是有點驚喜，記者實試飛身跳上去也沒有覺得痛。它入面有海棉芯，有彈性也有承托，瞓起來感覺和一般床槈分別不大，不會像吹氣浮床般有硬身的感覺，長闊高是189 x 92 x 9 cm。

睡眠感覺是舒適的，但要將充氣床塾放氣收起來就很費力。說明書單用圖像說明看起來有點難懂，原來要將氣閥扭至黃色軟蓋向上才能夠放氣，而且這個黃色軟蓋是可以拆走的，但沒有它鎖着氣體是不能幫床塾放氣的，千萬不要弄丟了。放氣時要邊捲邊用腿壓住床塾，將全身重量壓上去才足夠將床槈捲起。

充氣床槈要一個人收拾極為費力，如果是每天都打算充氣放氣的話要很大決心。不過實試感覺是真的頗舒適的，用來取代睡床也完全可行。

Pricerite 5段摺叠梳化床

5段摺叠梳化床（售價$449）的小梳化形態長闊高大概都是58cm，也頗省地方，只有6kg重，改變擺放位置也很方便。所謂的5段式是說椅背的調校角度，除了可以打開變做床，椅背有5段角度調校。完全平躺之外，也可以傾斜椅背，很適合懶洋洋的躺着看電視或看書。由梳化變做床的過程快捷簡單，椅腳直接打開，椅背用力由後面往前推，就會由垂直變成平躺；平躺的椅背慢慢向上拉，就可調校角度，5個角度都有卡位，拉至聽到「咔」聲就能固定。

試用感方面，先說坐的感覺，本來以為可動椅背會不太穩固，但承托力其實很好，用力推和壓才有少少移位。椅背調後也夠力，整個人挨下去也不會搖晃，坐的表現令人滿意。梳化表面用的是布料，可以拆出來清潔。

至於用來睡覺，梳化床打開長度有190cm，對於身高173cm的記者來說空間是足夠的。它也附送一個腰枕，變做床時可以用作枕頭之用。整體來說當床舒適度也算合格，但58cm闊度就窄了一點，適合小睡休息，但長期當床瞓就未必太適合了。

整體來說，這類摺叠梳化床售價不高，用來「hea」住睇電視的感覺一流，而且又輕又省位，家中放不下梳化或者想要一張可以隨時改變位置的椅子，也可以選擇這類產品。

Bookniture 書本形摺櫈

書本形摺櫈這個名有點怪，但由香港設計師Mike設計的Bookniture（售價$560）真的是可以摺起變做書形。將書本打開，書面和書底用磁石接合，就變成了高度為33cm的圓筒形椅子，在上面舖上毛氈就可以坐。Mike指33cm是參考了市面上的書櫃，例如很多人都愛用的格子櫃，Bookniture不用時收起真的可以放進書櫃中收藏。

Bookniture造型和色調都夠新潮，可以配合年輕用家的家居環境。坐起來是穩固舒適的，Mike指出坐500公斤也不成問題。也可以用兩張以上的Bookniture調配木板，製作成層架。

33cm的高度未必適合用來做工作椅，不過放一兩張在家中招呼朋友，不用時當書放起來也很方便。最重要的是外形設計討好，一張好椅子除了要坐得舒適，放在家中看得順眼也很重要。

記者：司徒港燊

攝影：伍慶泉

編輯：鄒仲安

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