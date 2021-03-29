一連五集節目「幼兒の迷思」，將會為各位爸媽解構6歲前幼兒成長線，且邀請專家分享幫助小朋友健康成長的小貼士！

小朋友常常躲在一角玩？家長見到會擔心孩子社交能力出問題，難融入學校圈子呢？不如今集請教臨床心理學家 梁重皿（Ming） 如何處理啦！

個案一

有讀者問：「自己小朋友兩歲幾不懂跟人玩，其他人就有其他看法......覺得小朋友大大下就懂得跟人玩.....」

Ming 表示，小朋友在兩至三歲時，會出現獨自玩樂 （Solitary Play）。孩子沒有意識到身邊的人，於是會個別玩玩具，暫未懂得分享。

去到兩歲半至三歲半的時候，會有平衡玩樂的時間（ Parallel Play）。孩子獨自玩樂，但在玩樂方式與其他孩子相似，使用與其他孩子相似的玩具或者玩法。此階段是讓孩子磨練社交能力的好時機，讓孩子多觀察其他孩子，從中學會新技巧。

去到三至四歲，小朋友會有聯合玩樂時間（Associative Play）。孩子會相互交流，也會互相提出問題或者分享玩樂材料，但不會一起展開玩樂活動。此階段是孩子發展合作，問題解決，以及語言能力的重要階段。他們喜歡參加成年人領導的遊戲， 開始依從遊戲規則。

去到四至五歲的時候，就會展開合作性的遊戲（Cooperative Play）孩子積極地與其他人一起開展玩樂，普遍是在教師的組織下開展。此階段是孩子爆發以往累積的社交經驗，以及開始與群眾有交流的時期。普遍發生在幼稚園後期四至六歲。

去到五、六歲，會明白公平原則和服從小組的決定， 也能向其他小朋友解釋遊戲的規則。同時，他們能參與一些如棋子的檯面遊戲或比賽。和小朋友相處時，開始選擇自己喜歡的玩伴。

「社交技巧」泛指甚麼？

Ming 解釋，「社交技巧，包括與人合作行為，理解其他觀點，表達同情心，對別人提供幫助，彌補錯誤，寬恕以及觀察社交禮儀等行為。」

究竟如何培養小朋友，有一個良好的社交技巧呢？可參與 Ming 以下的建議：

2大方法 改善幼兒社交技巧

1. 提升幼兒安全感

家長首先需要提升他們的安全感。Ming 解釋，「有安全感的小朋友，才會信任人際關係。」

所以家長可以做的是，盡量給孩子提供與其他小朋友相處的機會。當他們遇到問題的時候，

父母別馬上插手解決，不妨試讓小朋友嘗試討論，自行想解決方法。

此外，有些時候甚至讓孩子自行選擇玩甚麼。這也是建立孩子自主，以及社交技巧的方法。

2. 情境角色扮演

除此之外，在家也有方法幫助小朋友增進社交技巧。

譬如運用情境角色扮演，透過公仔可以做不同的故事。家長可以訓練小朋友在不同場境，有不同的社交技巧。

最後 Ming 表示，希望以上的方法可以幫到家長，提升小朋友的社交技巧，又可以訓練他們心智解讀能力！

鳴謝：香港親子教具網

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