日本東京迪士尼最近宣佈，預計2021年內開設度假區內的第五間主題酒店，而今次將會用《反斗奇兵》系列電影做主題！「Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel」（下稱：東京反斗奇兵酒店）無論由建築外觀、酒店門口，又或大堂裏面都沿用玩具世界設定，相信勾起唔少人童年玩具回憶！

東京反斗奇兵酒店是繼上海迪士尼，第二間用《反斗奇兵》做主題的酒店，總投資金額近315億日元（約22億港元），務求完全還原電影中的玩具世界觀。官方公佈酒店共有12層，定位為中價位「舒適型」，房間數目達595間，當中設有胡迪及巴斯光年主人「安仔的房間」，令住客可代入安仔角色、與胡迪及巴斯光年等玩具尋回童年初心。

東京迪士尼度假區現時有迪士尼大使酒店、東京迪士尼樂祥酒店、東京迪士尼樂園大酒店及東京迪士尼海洋觀海景大酒店。雖然東京反斗奇兵酒店仍在建設當中。但據官方圖片顯示酒店將會以仿積木質感作外觀，同時有巴斯光年及翠絲在門口作大型擺設，而網民亦將目前建設進度拍下，玩味感還原度極高，令人急不及待想朝聖。

Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel

地址：千葉県浦安市舞浜1-46、47

設施：餐廳、迪士尼商店、停車場等

資料來源：東京迪士尼官方網站、Twitter@disneypoohduffy

撰文：周伯臻

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