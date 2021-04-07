早前金剛與女友小嫻自爆兩人都生痔瘡，而金剛的肛門旁更發現有腫瘤，經檢查後發現是肛門廔管，並將安排去做手術。據了解，如果患上肛門廔管，病人有可能會不受控地流出血水甚至糞便，嚴重影響日常生活。

肛門廔管因膿瘡破裂引致 有機會流出分泌物糞便

當肛門出現痛楚，甚至出現分泌物，不少人都會誤以為是痔瘡引致，但其實痔瘡並不是「瘡」，而是肛門周圍的靜脈叢曲張、血管膨脹而形成的，反而肛門附近含膿生瘡，就是肛門膿瘡，由於位置較為敏感，即使膿瘡只有一厘米左右，都會令人感到非常疼痛。

當肛門膿瘡破裂，或肛門腺體受感染而發炎及化膿，就會造成了一條從肛門腺到肛門旁的通道，這通道就是肛門廔管。外科專科醫生朱建華曾接受本報訪問時表示，肛門內有很多細菌，細菌會從廔管走出來，令患者廔管外口生瘡，經常流膿，有時會排出氣體、血水，甚至糞便，就像有老鼠進入肛門並挖出大便一樣，所以俗稱為「老鼠偷糞」。

雖然膿瘡外口會自行癒合，但不久又會潰爛流膿，沾濕衫褲，令人感到痛楚；有人甚至要用紗布或衞生巾墊住傷口，對日常生活造成困擾。有患者會自行用針拮穿膿瘡放膿，但若刺穿部位太細，膿液無法完全流出，傷口很快會自行閉合，結果膿液又會繼續積聚，再次引致細菌感染風險，令膿瘡發炎情況更加嚴重。

先放膿後切除廔管 新療法減術後失禁問題

外科手術是最有效的根治方法，肛門膿瘡可先透過清創手術放膿，而在進行手術後，為免患處再積聚膿液，必須每日清洗傷口直至癒合，約需一個月時間。至於廔管問題，可以透過手術切除廔管，不過會造成較大的傷口，由於廔管緊貼肛門肌肉，有5%的人會因手術影響肛門肌肉的收縮，導致失禁及容易放屁。

相比傳統的切除廔管手術，新療法是以豬的蛋白質做一條約10厘米長的合成纖維，注射入廔管內，人體細胞會慢慢融入物料中，物料會漸漸消失，最終堵塞廔管。新療法好處是傷口只有一至兩毫米，減低手術的創傷、出現失禁的後遺症及痛楚，病人可即日出院，手術成功率可達九成。亦有少部份慢性腸炎病人會較易患有肛廔，須醫治腸炎後才治療廔管。

肛門膿瘡可以出現於任何年齡人士身上，臨床所見，最年輕患者只有10多歲，而大多數的患者為男性。要預防肛門廔管，就要保持肛門清潔衞生，多吃蔬果、少吃辛辣油炸，維持良好的排便習慣，排便後避免用力擦拭肛門，搭配清水沖洗乾淨。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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