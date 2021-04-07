大班樓年初重奪米芝蓮一星，半年不到再下一城。今年亞洲50大最佳餐廳，位於上環九如坊的大班樓憑廣東菜成亞洲第一，是香港代表首次有餐廳登上首位。多年來堅持不上鏡受訪的大班樓老闆葉一南，今次是他首次接受我們露臉專訪。「有一年我們拿世界五十強餐廳，已經拍到我上台拿獎，我覺得現在時機成熟了。最初幾年我都是刻意低調，因為想集中注意力在食物上。當我們不能太兼顧其他東西時，我們會想，究竟一年有幾多時間可以在廚房呢？我們希望在最初數年，將所有的精力集中在食物上。」

大班樓要做自己味道 食家：水準穩定

向來低調的Little Meg 小瑪姬，曾被外媒選為世界50個最值得關注美食家之一，她的IG Little_meg_siu_meg有超過15萬粉絲。她曾因為熱愛壽司移居日本6年，Netflix去年播出的紀錄片Ugly Delicious，便邀請她介紹日本燒肉，而她亦是光顧新一代壽司之神sushi saito最多的外國客人，共有70次之多。多年來她堅持不上鏡，是因為希望以一個顧客的身份品評餐廳日常的水準，同時不想名氣影響現實生活，被譽為是最神秘權威女食家。她是至今光顧大班樓次數最多的客人之一，單計由去年6月至今九個月共光顧了37次。小瑪姬說：「我覺得這幾年大班樓的菜式，直情有一種脫胎換骨或者突飛猛進的感覺，我每一次光顧都很有驚喜。大概在11年前，大家覺得中菜水準下滑，都覺得粵菜在世界舞台不能和其他料理比較時，有數間比較有名的中菜餐廳，宗旨都是用好材料、不用味精，以他們中菜技巧回到以前水準，大班樓是其中一個。十年過去至今，我會覺得其他中菜餐廳依然在做他們11年前做的東西，但是我自己覺得，其實大班樓已經過了這個階段，他們已經去2.0嘅階段。中菜過往線條很粗，不夠精細，但大班樓成功修飾到這個不足，譬如中菜過往要利用上湯和用很多的醬汁，但是大班樓決定完全不做這些，要用自己方法去做自己味道。而且每一次來，我都覺得水準好穩定，這個是我最喜歡大班樓的原因。」大班樓要打造自己的味道，一是要用最靚食材，其二是要打破傳統、走出框框，不用上湯便是例子。像招牌菜雞油花雕蒸花蟹配陳村粉，除了用雞油添香外，還將蒸蜆汁混入，蜆加上蟹令到海鮮味加強。而不用上湯，便要想辦法令到食物的本身味道更能發揮出來，秘訣便是油。大班樓有超過8種油，每種菜式配有不同的油，便是看不到的工夫。

開業12年廚房班底不變 自由度大

靈魂人物葉一南主要的工作是品質檢定，他笑說，還有另一個工作是食。「我通常都是在下午3時到餐廳，大概在6時半我便走，我在這段時間會和廚房的同事商量餐牌，嘗試新菜式。若我想到新的東西，便將概念說給他們，他們買材料，我們便開始在廚房煮東西。」主廚郭強東說：「他的要求一定要做到和外面不同，和外面相同是無意思，這是葉先生的概念。我在這裏做得開心，可以讓我自由發揮，最初數年真是被他拒絕很多次。」水準夠穩定，究其原因是大班樓的廚房有15位廚師，有一半由開張至今都沒有轉過，大廚一直是強哥，二廚、三廚及上雜亦是原班人馬，尤其在人事變動較大的飲食業更是難得。「我覺得重點都是在食物和味道上面，其他細節，我覺得是可以自由些，例如我永遠都不知道他們何時上班下班，我亦不會過問。」大班樓近幾年推出新菜式較過往頻繁，10周年推出的熏鵝，用雞腳、鴨骨做的汁醃鵝兩日，將鵝慢火蒸8小時，蒸出一半的油，就用在潮州買來的樟木去熏，這是完全未有前人試過。

「最初數年是很難，因為我們做的每一個菜，基本上和本來的傳統做法都不同，所以開業首五年，我們的菜式轉變沒有這樣快。做了多年後，他們慢慢明白，我們想行的路線是怎樣，所以你覺得我們這數年，突然之間好像有一個爆發，每年都出好多新菜式，因為他們已經理解到想行的路線。」他續說，「最初怎樣令到他們相信？第一是溝通，第二便是我煮給他們看。我煮了出來便是這個味道，是可以的，大家便會信。」他笑說，「我不是經常入去煮的那個廚師，但是我自己都是經常煮東西。我在澳洲的訓練是廚師，讀書時候已經在廚房工作。」

葉一南變賣上市公司開大班樓

葉一南大學時期在澳洲留學，曾在餐廳打工，之後陸陸續續在澳洲開了不同餐廳；97年回到香港開互聯網公司，上市後將公司賣出再開大班樓，剛起步時算是較奢侈，不用太介懷生意額，可以用最好的材料去做心目中想做的菜式。今次他帶我們到香港仔魚市場，找漁民阿拾買海鮮。漁民阿拾每日凌晨會到魚市場，是大班樓全職買手，他家族是銅鑼灣漁民，專項是放網捉蟹，所以一提起揀蟹，他滿有自信地說，全個市場他公認第二，無人敢認第一。阿十說：「葉先生經過一個朋友來找我，其實最初我都不想做，因為知道他交貨要求高、很辛苦很難找。後來葉先生找了我3次，見他這樣有誠意我最後才答應做。如果只是一般交貨，大多是養殖斑、沙巴等酒席通常會用的東西，但他要求的是很特別的東西，像三刀一星期只有一次有。人家不會做，他會去做，要整一條馬友，要切要醃，外面再無可能會這樣麻煩的去做，有時我們說笑：他是否傻的？」去完魚市場後，葉一南通常自己會去鴨脷洲街市尋寶，有較多本地貨。「我們在澳洲會去魚市場拍賣，早上看了蟹，便去舉牌拍賣回來，我是那時學習海鮮的。但活魚是香港獨有，所以這些都是自己回港學回來的。很多人覺得中國菜不夠fine dining，不夠精緻；你問我，這才是精緻的極限。為了令條魚活生生，整個供應鏈做了多少工夫才來到，這個是精緻料理，不一定要放很多東西在上面，這個是粵菜的基本。」像店內有一個蟛蜞菜式，蟛蜞是很細隻、像手指公這樣大的淡水蟹，要最乾淨河流才會有，大班樓託人在內地魚場釣了上來，再用人手慢慢拆膏，在材料已經是fine dining極緻。

大班樓由開店至今12年，只有四個菜式保留着：話梅子薑排骨、三蝦炒飯、白粥和用大埔名店樹記腐皮的羊肚菌腐皮。「我們不是每個月都轉到很多新菜式的餐廳，但其實我們差不多每日都在試新菜式。譬如我們做了芋頭油鴨炆鵝，我們想，在裏面可唔可以加些元素，與傳統有些不一樣？我們將自己曬的臘肉放進去，出來效果都不是好好、不算很突出。」一個新菜式怎樣才算是過關？「第一要表達到最好的材料味道；第二、做了新菜式出來，試一次，一個星期後，你是否記得新菜式味道？我們會經常出去吃，我和大廚會有個群組，大家吃了一個東西很特別，便會發去群組，會解釋味道如何，每個人都會丟出來，會討論，我們當是一個遊戲多過訓練。」這個廚房，兩年前吸引了一名年青廚師來打工，這位30歲後生仔叫Andy，在葉一南專欄亦多番提及過，他到過世界不同星級餐廳打過工，葉一南更曾笑說他吃過的星級餐廳拍得上自己。「我們都擔心，一個這樣年青又有大學學位，究竟是否真心想用這麼多時間在中菜？如果他不是衷心想在中菜裏面，我們亦不想放太多時間去訓練。而他已經做了四年，我覺得他是大有可為。他都好努力工作，我們便由澳洲調他到香港，在香港做了兩年。他覺得我們食物很特別，他喜歡吃東西，便覺得，為何不進入中菜這系統？我相信是他來吃過，所以吸引到他來我們餐廳。」

菜式靈感來自旅遊 要做乾淨味道

粵菜宗師江獻珠首徒大師姐麥麗敏曾形容大班樓頑皮，「葉一南這個人，他是好刁鑽，不甘於現狀，他去外國食過的地方很多，有很多新衝擊。」小瑪姬曾問過葉—南，大班樓下一步的菜會如何？「我記得他當時答我，現在是將所有不需要的味道拿走，要想越少的味道，但是要好集中好專注。其中一個最大影響是因為葉一南在京都有屋，他經常會去京都，經常吃日本菜。我100%日本朋友都說最鍾意大班樓，因為他們覺得味道好乾淨，而且是其他吃過的中菜未試過有的。我覺得他們做到乾淨得來不會單調，即是你會見到很多餸菜係可能只有數個材料，但吃下去其實都是很有深度。」大班樓有一個菜式，是用本地種的耙子蘿蔔，清甜無渣，用上胡椒牛腩清湯慢火燉，是一個很清的湯頭，概念是來自京都聖護院懷石料理。還有另一個象拔蚌魚米粥，為了更突出海鮮鮮甜味，煮時放入蝦油，上面放上炸過的魚春，希望更能突出到象拔蚌的鮮味，吃下去有幾種層次感。

今次大班樓奪得亞洲第一，葉一南說沒想過開分店，一如以往，「股東仍是我和幾位朋友，當初開大班樓都是想有一個地方可以一齊食飯，我想做的新菜式仍有十多個，我們想像不到如何可以分心。」小瑪姬說：「大班樓是一間很獨特的餐廳，像葉一南有廣闊的眼界，廚師有紮實的功底，這些都是經過長年的默契，是其他人取代不了。今次是一個實至名歸的亞洲第一，雖然說是亞洲的味道，但之前奪獎的餐廳都不是傳統味道，大多是比較新潮或者已經改良了的亞洲現代味道，像法國菜都有拿過。今次亞洲第一是我們傳統粵菜的代表，更是香港人開，100% Made in Hong Kong，那種驕傲我相信每個人甚至未吃過的香港人都會有。」

大班樓

中環九如坊18號地下

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉、張志孟

編輯：鄒仲安

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