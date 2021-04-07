離鄉別井工作的游子們，總會有股想家的孤獨，但有了毛孩的陪伴，鄉愁也似乎能被淡化。台灣八里公立動物之家在今年1月中旬，來了一位澳洲朋友麥克（Mike），並指定領養一隻名叫「Burt」的唐狗，工作人員好奇詢問原因，才發現Burt長得像麥克在家鄉澳洲飼養的犬隻。麥克長年在台灣工作，非常喜愛毛孩，年初在新北市政府動保處犬貓認養平台看到Burt，發現和愛犬非常相似，遂決定從高雄專程北上認養。

Burt由當地居民通報救援到達八里動物之家，歷經數月的醫療與照護已恢復健康，照護動保員林曉如表示，起初接到這位外國朋友來電表示要從高雄北上認養，心存疑惑，沒想到隔天對方就來到八里動物之家。麥克表示，領養毛孩就是要負責照顧牠一輩子，不管是工作或居住地變動，都必須把牠考量進去，未來如果離開台灣回家鄉，Burt就一起回去，只因為牠是家人。

獸醫師宋孟晉表示，聽着他用不太流俐的國語述說認養動機，原來在他家鄉也有一隻狗狗，帶給他滿滿回憶，雖到了台灣工作但仍非常思念他，Burt成了他的鄉愁解藥，他也不時回傳Burt與他的生活照，在場的工作人員聽了都很感動，認為麥克認養毛孩，是奇妙的跨國緣分，也祝福Burt與麥克能在八里午後增添不一樣的感動彩虹。

動保處表示，新北市八所動物之家有許多可愛犬貓等待認養，飼主認養前須接受生命教育課程，建議大家可以利用手機瀏覽認養動物，為流浪毛孩盡最大心力，新北市政府亦將持續宣導「領養不棄養，給牠一個溫暖的家」。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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