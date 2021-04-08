台鐵太魯閣號上周五（2日）發生嚴重出軌事故，造成50死、216人傷。有不少人雖然逃過大難幸運生還，但死劫事故現場斷頭殘肢、血肉模糊的畫面仍在腦中揮之不去，亦久久難以平復情緒。經歷過重大事故後，或會患上創傷後遺症（PTSD），不僅是生還者，事故家屬，還有搜救人員都會造成心理創傷。

創傷後遺症3大確診條件 同現心理生理症狀

創傷後遺症（PTSD）患者的一般可分為3類：第一類是患者在一個月內有急性壓力反應，對碰撞聲音，例如火車聲音、行雷聲等特別敏感，會感到驚惶，而且對於倖存感到罪惡感；第二類人會不斷回想事件經過，經常發惡夢；第三類人則是會迴避事件的訊息或狀況，無法接觸與討論。

精神科專科醫生歐陽國樑曾接受本報訪問時提到，確診創傷後遺症有3個條件，包括：

一、曾具體發生過創傷事件，例如有暴力成份，或者是嚴重的交通意外、受侵犯等；

二、在事後有強烈及持續的不合理情緒反應，主要是出現焦慮或者抑鬱狀況，會持續數星期或以月計，才算是持續的情緒反應；

三、患者對創傷有強烈的心理恐懼，綜合以上幾點，才能斷診為創傷後遺症。

另外，患者的心理和生理上都會有明顯症狀，如心跳、手震、頭暈、頭痛、肚屙、尿頻、標汗、失眠、沒胃口等生理症狀，而在心理上，患者會對於該創傷特別恐懼、驚慌，甚至對於與創傷相關事情，類似地點、人物以及情節都會特別恐懼，以及腦海經常浮現創傷的情節及發惡夢。

有台鐵太魯閣號事故的生還者事後怕黑、情緒不穩、不時哭泣、要靠藥物入睡，亦有資歷豐富的消防員在搜救後睡不着，也變得不敢吃肉，連續幾天出現恍神、放空的情形，更要接受心理諮商師輔導走出陰霾。經歷重大事故會為患者帶來沉重及巨大的心理壓力，亦會影響小朋友日後成長，特別在社交能力及情緒控制方面影響較大。而事故家屬雖然不在現場，但家人離開也是一種傷痛，亦需要一段長時間去接受。

創傷症狀未必即時出現 旁觀者都會受創

然而每人對事故的反應都會不同，有些人在事件過後就即時出現創傷症狀，但也有人在前期看起來還好，在經過一段時間後才出現，若超過一個月才發生，或一個月內出現症狀，卻持續超過一個月，這就是「創傷後壓力症候群」。除了創傷後遺症，經歷重大事故後還會引發其他精神創傷，例如可能會出現幻聽、自殘症狀、驚恐症、抑鬱症、焦慮症等。

然而，即使不是親身經歷事故的旁觀者，都可能會造成心理創傷，稱為「替代性創傷」，市民透過不同的媒體、新聞接收有關事件的資訊，看到大量的血腥畫面、事件發生經過的描述，可能會有心跳加速、身體微微顫抖、呼吸變得比平常快的反應，甚至會不斷回想事件，讓人彷彿身歷其境，同樣經歷那場浩劫與恐慌。不過其實這是正常的，因為人類的同理心，隨着情境模擬、類推出他人的感受，反映你的生理跟心理是正常的在運作，足以部份理解別人的害怕跟情緒。

建議暫時遠離相關資訊

集體精神創傷經常在大地震等大災難發生後出現，如果接收太多相關的資訊而影響情緒，建議要有適合自己的減壓方法，可以是運動、吃自己喜歡的食物、購物、冥想等，並且暫時斷絕一切與外間的通訊，避開相關事情，至少不會再受持續性的傷害。

但如果影響到工作、社交及其他人際關係，甚至躲在家中不敢外出，就要尋求專業人士意見，有需要的話更要接受治療。當服用過藥物或接受了心理治療，而病情亦漸趨穩定，一般都會再與病人討論該次創傷，藉此助他們克服類似的創傷環境因素，重拾完全正常的生活。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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