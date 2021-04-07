西摩犬，擁有迷人大眼睛，加上親人友善的性格，牠們的樣子永遠都像在笑，再配上白雪雪的毛髮，所以牠們有一個別名，就是微笑天使。 今集《動物百科》就跟大家介紹這隻源自西伯比亞的狗狗。

親人親狗 適合作家庭犬

阿Wing在4年多前領養了一隻西摩，牠就是今年8歲的大頭。大頭的名字來由，是因為剛領養牠回來的時候，牠的身體沒有毛髮，只有頭部有毛。阿Wing表示，西摩性格非常溫和忠誠，而且懂得聽從和學習新的指令，很聰明，她表示只要用零食，大頭練過幾次就能學會。而西摩也是一隻很開心的狗，對小朋友也非常友善。她分享，自己有兩個小朋友，一開始都有擔心過體形龐大的西摩犬會對他們有攻擊行為，但是多年來的相處後發現，西摩非常親人，而大頭也成為了小朋友很好的友伴。西摩對狗也非常友善，很少主動攻擊其他狗隻。而阿Wing形容：「 西摩友善到不得了，我們覺得如果有賊入屋，牠會搖着尾說你拿吧，你看見牠見任何人都是搖尾去歡迎。」所以，西摩的脾氣是非常敦厚和溫馴，基本上成人和小朋友都可以與西摩接觸和玩耍，牠們很適合作為家庭犬。

這種溫馴親人的狗狗，其歷史非常久遠，有一千年前以上的歷史，最初是由西伯利亞的原住民培育出來，後來有歐洲探險家到了極地工作，之後就帶了西摩犬去英國，而英國人又很喜歡牠們，於是大量繁殖，就成為了我們現在認識的西摩犬。西摩與雪橇和阿拉斯加犬同屬於這個雪橇犬的家族，牠們的身形都很類似，最大的分別就是牠們的毛髮非常蓬鬆，耳朵的毛髮也是很蓬鬆。市面上見到的西摩都是白色為主，但其實以前的西摩是有其他顏色的，不過商人覺得白色比較吸引，就只是繁殖白色的西摩。不要看牠們很蓬鬆很龐大似的，其實平均體重只是20至30公斤左右。西摩的平均年齡約有10至14歲。

夏天要剪毛 長開冷氣防中暑

西摩跟雪橇犬同樣都是工作犬，所以牠們的體力是非常充沛。西摩和雪橇一樣，如果小時候放電不夠多，很容易變成一個破壞王。作為工作犬，尤其是大型犬種，每天最少要帶狗上街兩次，每次30分鐘。如果狗隻在家中悶的時候，就有可能會有吠叫的問題。 阿Wing分享她每天放狗兩次，但要留意要避開夏天最炎熱的時間，以免中暑。平時她會在清晨七時多，和黃昏後六時左右放狗。西摩本來是在極地生活的狗種，即使現在經過了很多代的品種改良，已經比較能適應香港天氣，但仍然沒有可能完全適應到。所以，到了夏天的時候須要剪毛，但絕對不可以剃毛。因為西摩有兩層毛，而底層的毛是不應該剪走的。上層的毛可以保留3吋。 阿Wing表示，夏天幾乎每天都要開冷氣，否則，西摩犬有可能會中暑。

美容護理注意事項

西摩白色的毛髮，在打理上都比其他狗隻繁複。雖然牠們是白色的狗隻，但不建議頻密洗澡，最多兩星期一次就足夠了，洗澡太頻密會將油脂沖走，反而會令皮膚失去了保護的功能。梳毛方面，每天必須要梳毛，最好一天梳毛兩次以上。因為不梳毛，毛髮就容易打結，下次梳毛的時候牠會很痛，還要強行解開牠的毛結。另外，牠們的眼睛附近會出現一些分泌物，要定期抹走，否則會留下痕迹影響外觀。指甲也要定期每三個星期左右就剪一次，否則會影響走路。

易患關節、糖尿及皮膚疾病

西摩犬和其他大型犬一樣，很容易患上髖關節發育不全的問題，通常會見到牠們走路時不舒服，或者當年紀大了，尤其在上落或是坐下起來的時候，牠們的腳會比較痛，要照X光看一下有沒有髖關節發育不全的情況。另外在遺傳上，西摩容易有糖尿病。患糖尿病通常會見到牠們飲水多了、小便多了、明明吃多了東西但體重下降的情況，所以最好定期帶狗隻做身體檢查。

香港天氣潮濕，常見到西摩的皮膚不是太好，例如會有禿毛症。通常牠們的毛會掉至一塊一塊，影響牠們的外觀，但就不影響牠們的身體健康。阿Wing表示，大頭也患上禿毛症，一般西摩是很多毛、很厚毛的，但大頭的毛比較薄，牠的腰側和屁股都長不出毛。後來她上網看到資料，指吃生肉對狗的皮膚和健康都很好，她就開始給大頭吃生肉，所以牠的毛髮生長了少許，但仍不是最好的狀態。

總括來說，西摩犬性格友善親人，主人除了要注意天氣以防中暑，每天要帶牠去放電之外，在日常打理上，都要特別花心機。

記者：黃允鍶

攝影：許先煜、伍永健

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