香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的GuBa。

名字：GuBa

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：3個月

位置：香港愛護動物協會九龍中心

領養編號：499639

晶片編號：603 624 858

據職員所述，GuBa猶如電視卡通裏的勇者一樣，對任何事情都毫無畏懼，非常勇敢獨立。而GuBa熱情奔放的性格也令牠即使在陌生環境面對着初次見面的人，都會主動地與別人接觸，故此很快便能夠與大家打成一片，成為各位的好朋友。此外，活力充沛的GuBa亦很享受玩樂的時光，有時候還會因過於興奮，而導致情不自禁地輕輕咬你一口。不知你又是否願意帶領着勇者GuBa到外面的世界闖蕩一番呢？

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年4月7日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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