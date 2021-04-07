如果寵物界之間設「躲貓貓」大賽，貓咪應該毫無懸念獲得第一名！一名飼主因為家中老貓最愛躲於塑膠袋裏，找得她快要崩潰，在網上發文更立即引起共鳴，不少貓奴紛紛送上照片，直指「I know that feel！」

看似一堆雜物的廚房，沒想到家中11歲的老貓，就安安靜靜地躲在塑膠袋裏，更完全不作聲，但是兩顆圓圓大眼卻直溜溜地盯着主人，看着主人焦頭爛額地到處找牠，似乎是牠人生的一大享受。飼主表示，「找了半天以為妳又出門蹓躂了，還好聽到我叫妳還會抬個頭。商量一下，下次喵一聲好嗎？」好氣又好笑的飼主還忍不住在社交平台問了一聲：「誰家的貓跟嗚嘛一樣愛睡在奇怪的地方嗎？」果然引起其他貓奴的共鳴，紛紛貼出自家貓咪的照片，有的更喜歡躲在被單、被套的拉鍊袋裏等。

此外，其他網友紛紛留言，「不發出聲音+，每次找牠找的結果一轉頭，用一種你在哈囉嗎（台灣潮語）的眼神看着我。」、「找不到貓真的太恐怖了，我真的翻遍了翻不到！結果牠躲進我弟的外送箱出不來，也不出聲叫一下，真的是浪費我的眼淚！」「我家貓曾躲在孩子練習滑步的噗噗車底下，找一整天找不到。」、「當你找到牠時，牠是默默的看着你。」、「這個真的會找到腦神經衰弱！」找不到貓、被愛貓耍弄，各種經驗談紛紛出籠，貓咪這種愛躲、愛耍人的舉動，真是讓所有貓奴又愛又崩潰啊！

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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