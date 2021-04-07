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通波仔｜滲藥性支架可縮短抗血小板藥療程 醫生：適合有出血風險患者

19分鐘前

做「通波仔」手術和擲飛鏢一樣，講求專注力，須要眼定手定。所以聖保祿醫院心臟科專科醫生鄒凱勳和全職飛鏢運動員梁雨恩（Cathy），二人相約於鏢場互相砌搓。

擲鏢除了講求技術外，一支合適的鏢亦很重要；就如通波仔手術，須要配合合適的心臟支架，以防血管再次縮窄或栓塞。鄒凱勳醫生提到，現時有某種滲藥性支架，能縮短手術後服用雙重抗血小板藥的療程，減少病人及後進行其他手術時的出血風險。

置入支架以維持血管暢通

鄒凱勳醫生第一次擲鏢，Cathy大讚他的準繩度和力度拿捏得不錯。提到擲鏢技巧，Cathy表示：「腳部不能越過投擲線，整體節奏是先擺定姿勢，然後瞄、拉、放，即瞄準、拉手、向前投放飛鏢。以相同節奏投擲三支鏢，便較容易落在同一點上。」

Cathy指很多人誤以為擲鏢只要擲中紅心，就可以勝出。其實比賽的計分方法，不是要每次擲出高分。「例如常用的『501比賽』，開局時每人有501底分，每個回合擲三支飛鏢，分數每鏢遞減，而最先扣減至零分便勝出。因此鏢手需要掌握每個靶區代表的分數，即時計算出如何能扣減至零分。」

鄒凱勳醫生指大眾對通波仔手術同樣存有誤解：「很多人以為冠心病治療手術，即俗稱『通波仔』，只須將小球放進血管，將血管撐開便可以。其實放入小球後，還要再放入支架撐開血管，以維持血管健康，才算是完成手術。」

滲藥性支架助縮短用藥時間

鄒凱勳醫生補充，通波仔手術採用的支架有不同種類，例如金屬支架、滲藥性支架等，醫生會按患者病情需要而選用不同支架。「早前有位80歲婆婆，疫情期間經常留在家中，她大便持續出血，後來發現她患上大腸癌。而婆婆一向有心口不適的症狀，她因為突發性心臟病發被送到醫院，我們為她進行了急性通波仔手術，並放置支架。」

鄒凱勳醫生指，完成通波仔手術的患者，通常須要服食6至12個月療程的雙重抗血小板藥物；但考慮到婆婆有出血性風險，接着要做大腸手術，於是為她選用某種滲藥性支架。「有研究指出，某種滲藥性支架可縮短雙重抗血小板藥療程至一個月，那婆婆便可以盡快做手術，並減低出血性風險。」

心臟血管收窄7成須做手術

通波仔手術是微創手術，醫生會在患者的手腕上注射局部麻醉藥，然後開一個切口，經橈動脈引入導管直達心臟血管，打通血管並放置支架，患者通常翌日便可出院。

心血管疾病的常見症狀包括做運動氣喘、心口翳悶、冒汗等，但並非所有心血管疾病患者都須要做通波仔手術。鄒醫生解釋，「醫生會先透過電腦掃描，了解病人三條主要心血管收窄的情況。如果血管收窄達7成或以上，便會建議病人進行導管檢查，而血氧不足的患者便須要做手術。」

鄒凱勳醫生提醒，恆常運動是保持心臟健康的有效方法，若果出現口心不適的症狀，如走路氣喘、心口翳悶，應盡早看醫生，以免延誤治療。

採訪：黃以聲

攝影：簡加希、許先煜

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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