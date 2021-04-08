台灣桃園最新觀光景點「手信霧隱城」已經開始試業，5月22日正式開幕。手信霧隱城由台灣老字號糕點品牌手信坊於桃園龍潭創立，以日本神話故事為背景，建設充滿和式風情的廠館。

霧隱城以日本城下町為主題，有幾個必看景點，如日本將軍武將頭盔甲迎賓城門、360度環形LED屏幕劇場、千鳥居環形步道、萬花筒坡道意象、魔法菓子寶箱，以及天狗仙人裝置藝術等。霧隱城城主陳世洋表示，試營運期間廠館已完工9成以上，接下來還會陸續做一些細微調整，像是未來旅客將可以投影自己的臉到日本將軍頭盔迎賓城門，增加互動樂趣。另外，為了提高廠館的像真度，館內不少建築都是用真材實料所建造，包括商店街的屋瓦、城牆等，未來也會不定期的在城牆的小舞台上有相關的演出，以及提供不同的主題活動，希望讓旅客每一次前來都有不同的感受。

另外館內的紅色鳥居不僅是為了讓旅客拍照打卡，其數量也是有涵意；館內的鳥居數量為29，與手信坊的創立年歲一樣。除此之外，館內從1樓開始的參觀動線皆以平緩的坡道為設計，不管是要推BB車或是長者都可以輕鬆參觀。

值得一題的是館內的「霧隱茶坊」除了有常見的飲品與甜品外，也提供麵飯類的鹹食套餐，其中最推薦「日式牛肋條拉麵」套餐，售價280台幣（約77港元）。麵內不僅有軟嫩、大塊的牛肋，還包含兩道小菜與甜品。陳世洋說，這道拉麵是他特別請星級酒店的主廚調配，每日限量，賣完即止。為回饋消費者，即日起至4月30日購票入館更會贈送紅豆銅鑼燒一個，購物滿1,000台幣（約274港元）即贈送紅豆銅鑼燒一盒。另外，試營運期間優惠票價為150台幣（約41港元），兒童5歲以下不收門票費。

手信霧隱城

地址：桃園市龍潭區民豐一街99號

營業時間：08:30至20:00

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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