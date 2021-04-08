香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Mina。

名字：Mina

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：2個月

位置：香港愛護動物協會九龍中心

領養編號： 503702

晶片編號：605 027 103

眼仔碌碌的Mina是隻活力滿滿的小毛孩。熱情的性格使牠對於初次見面的人都十分友好；不但會一直黏在你身邊，還會不斷嚷着要跟你玩耍。活潑調皮的Mina亦是位好奇寶寶，喜歡探索及觀察四周的環境，好像好奇心總是永不滿足的樣子。如果你對Mina有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年4月7日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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