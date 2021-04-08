講起日本出產的跑車，不少人都會馬上說出日產GT-R，再加上杜汶澤在電影《頭文字D》的經典對白「我要買GT-R」更加令一眾不懂車的外行人都認識GT-R的名字。90後金融人阿爽也是GT-R的狂迷，更對34代情有獨鍾，不過最後他並沒有購入GT-R，反而購入ER34 GT-T，花上近30萬元將其改裝為GT-R 34代Z-Tune外觀。

第10代Skyline1997誕生 戰神GT-R與平民GT-T

1997年第10代Skyline誕生，也就是風靡全球的R34車系誕生之時。除了「戰神」GT-R R34 之外，此系列還推出了兩部「民用」版本，一台是沒有渦輪增壓系統的25GT-V，另一部是能夠釋出280匹馬力的25GT-T，也就是車迷平常稱為的GT-T。雖然沒有GT-R的ETS四輪驅動系統，但用上的是FR佈局；雖然整體實力不如「大哥」般勇悍，但實力相當平均。

「其實當初有考慮過購入34代的GT-R，但畢竟34代的售價屬於『天價』，現時更達百萬，就算購入了，駕駛時都只會心驚膽跳，再加上自己喜歡改裝，GT-R反而會令我綁手綁腳。」約在6年前，阿爽購入了一輛二手的34代GT-T，在購入前也多番在街上遇上前車主與這輛「Dream Car」，令他相信與此車的「緣分」。

改裝成GT-R 34代Z-Tune模樣 似到十足十

「我花了近30萬改裝這輛車，每次逐少逐少改，變成現時的GT-R Z-Tune外觀。」GT-T與GT-R的最大分別在那套「包圍」，為了令外觀更加接近GT-R，阿爽幾乎將此車的外觀「大翻轉」，包括將尾沙板改至「拋身」，換上GT-R尾翼和GT-R的尾泵把，「裙腳」也用回GT-R款式。另外換上了18寸NISMO LMGT4胎軨，更甚的是連配色都依照Z-tune GT-R的配色來制定。如果只是要求外觀近似，也許不需要那麼大的花費，但阿爽連車的內廂都依照GT-R的樣式改裝，例如用上34（GT-R）的尾期款軚盤，也用了GT-R的軚盤錶板，連中控台都安裝了GT-R的MFD（Multi-Function Display），與真正的GT-R非常相似。

同愛車傾心事訴苦 「始終是自己選擇」

縱然外觀如何接近，但明眼人會看得出這輛為「改裝GT-R」，阿爽為此也聽過不少冷言冷語。「在香港有很多人都不接受這款改裝，我經常聽到有人說扮GT-R，一定會有點不開心。」阿爽認為批評者不能了解改裝過程花了多少心血，同時覺得改裝文化能反映車主的特性，因此嘗試學習忘記批評。

「我與這輛車實在有太多回憶，有時候不開心也會向它訴苦。」阿爽上年被騙財，心情低落，愛車也陪伴了他不少，他更笑言自己三不五時也會走到停車場，打開放在車尾箱的導演椅，望着愛車。「我相信每個車主與自己的愛車都會有一段故事，當中的經歷絕對不為外人所道，所以我不會介意外人取笑我的車或甚麼，因為始終是自己選擇的，自己喜歡就可以了，他們怎樣說，就隨便吧。」

Nissan GT-T R34

引擎形式：直列六氣缸渦輪增壓引擎

汽缸容積：2.5公升

最大馬力：280匹/ 6,400rpm

峯值扭力： 334Nm@3,200rpm

傳動形式：前置引擎 尾輪驅動

傳動系統：5速棍波

長x闊x高：4,580mmx1,725mmx1,340mm

採訪﹕戴力楊

攝影：陳 濤

剪接：崔安怡

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