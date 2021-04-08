香港公屋一戶難求，有長者因為成功輪候入住公屋，而棄養一對飼養多年的唐狗母子，12歲的唐狗媽媽Bobby與10歲的三腳唐狗BB現時被有愛心的暫託媽媽收留，慢慢調理身體、學懂簡單指令，但愛笑、親人的牠們仍然急須尋找永遠的家。

龍鼓灘貓狗關注組義工兩個月前收到求助，一位80歲伯伯與家人居於沙田山上寮屋，已輪候公屋7、8年，最近成功上樓惟有棄養兩狗。雖然義工提醒伯伯入住公屋後，可以為兩隻唐狗申請伴侶犬，但伯伯以公屋空間不大，不足以養狗為由拒絕，其女兒遂向義工求助，希望可以於三日內為狗狗尋家，否則可能要人道毀滅。

暫託媽媽見情況趕急就接手暫時照顧唐狗母子，託媽憶述，兩母子初來時全身都有蝨，她自己也被咬至滿手紅腫，而且以前主人餵兩狗吃湯骨、人類的餸菜，狗狗因而有便秘和偏食問題，狗媽媽Bobby初到家時更試過9天沒有大便。為了改好兩狗的飲食習慣，託媽勤力研究狗鮮食食譜和營養，為狗狗煲紅菜頭、雞肉、三文魚肉湯水，自製狗蛋糕，又幫助兩母子適應吃狗糧，及帶牠們去狗公園學習與其他狗相處。

經過暫託媽媽一個多月的悉心照料，狗狗母子由不吃狗糧，到現在可以吃純狗糧、蔬菜；由不懂聽指令，到懂得sit 、hand、stop、hold、stay here，與家中小朋友相處融洽，十分愛笑、親人。但開放領養一個多月來，只有一兩人查詢過領養事宜，而且一聽到要填資料就放棄。希望有愛心人士願意給兩隻狗狗一個可以安享晚年的家。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

記者：朱琳琳

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！