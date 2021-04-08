不要以為視力模糊就一定患上白內障，其實有機會是患上青光眼，最壞情況有機會永久失明，如何分辨自己是否患上青光眼，眼科專科醫生湯文傑話你知。

頭痛作嘔眼痛現彩虹光 屬急性青光眼症狀

湯文傑醫生指青光眼分為慢性及急性，「慢性青光眼在早期八成時間，是沒有任何症狀的，會慢慢影響周邊視力，當周邊視力不斷收窄，影響中央視力時病人才會發覺，但這時候醫治就較遲。」而急性青光眼是因前房收窄，令排水系統未能順利排水，短時間內令眼壓急劇上升，症狀會視乎眼壓度數而定，如過30眼壓，可能會有彩虹光或弦光情況；而過40會有眼痛情況，而過50就會有頭痛或作嘔情況出現。

如患者發覺自己有視力模糊的情況，求診時醫生會檢查神經線，湯文傑醫生說：「如因青光眼導致的眼疾，病人通常都有眼壓高的情況，所以會查看視神經會否有青光眼迹象。如果有青光眼迹象，視杯會擴大，醫生就會做更詳細的檢查，例如以視野圖或光學相干斷層掃描，檢查視野有否收窄及神經線有否因損傷而變薄。」

青光眼非老人專利 深近視屬高危族

雖然有一部份患者是因年老、視力退化而患上青光眼，但這並不代表只有老年人士才會患上青光眼。湯文傑醫生指青光眼分為原發性及繼發性，「原發性指主要因退化導致的青光眼，而繼發性指背後有病發原因，例如曾使用類固醇導致眼壓高、患有虹膜炎或曾撞傷眼睛人士或深近視病人，都有更高機會患上青光眼。」

青光眼不能逆轉 要定期檢查延緩病情

青光眼暫時沒有根治方法，是個不能逆轉的疾病，只能透過藥物、激光或手術來延緩病情，湯文傑醫生建議應做定期的眼科檢查，及早發現問題並進行治療，減低失明風險。

記者：馮思穎

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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