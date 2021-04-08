資深演員廖啟智去年底確診胃癌，雖然他不煙不酒，近年又經常跑山做運動，可惜確診後僅3個月就不敵胃癌離世，終年67歲。胃癌為本港第六位常見癌症，當中以男性患者佔多，成因一般被指與飲食習慣有關，惟早期症狀不明顯，香港約8成胃癌病人確診時已屬第三或第四期，易錯失最佳治療時機。

根據香港癌性資料統計中心的資料，在2018年，胃癌是本港第六大常見癌症，有1,277宗新症，當中739宗是男性，佔整體近6成。死亡人數有687人，男性佔了414人。整體發病率為每10萬人有17.1人發病。以發病情況計算，65歲或以上人士較多，佔整體病人超過6成。

胃癌成因

胃癌的確切成因至今未明，但較常見於東亞地區，例如日本、韓國、中國等地，有指與當地的飲食習慣有關，例如經常進食醃製食物、高鹽食物、加工肉類（如香腸、火腿、午餐肉、臘腸等）、多肉少菜、飲酒過量、吸煙等，不過也有不少胃癌病人是不煙不酒。除此之外，壓力、經常熬夜等不良生活習慣導致胃酸失調，過重、肥胖、家族有相關病史亦是高危因素。

近年有研究發現感染幽門螺旋菌有機會增加患胃癌的風險，但至目前為止，醫學界仍未完全掌握感染幽門螺旋菌的確實成因及傳播途徑，估計是透過唾液、體液、嘔吐物、排泄物、污水、食物等傳播。所以一般建議年滿40歲、有家族病史、同住家庭成員曾感染幽門螺旋菌，均應進行幽門螺旋菌檢查。

胃癌症狀

腫瘤科專科醫生陳少康表示，癌細胞生長在胃也不一定是胃癌，有9成胃的腫瘤都是胃腺癌，其餘可以是肌肉瘤、淋巴癌。胃腺癌最常見是生在胃的黏膜層，通常會觀察到胃潰瘍的情況，因而會感到痛楚、消化不良、食慾不振、進食後腹脹不適等，跟常見都市病如腸胃不適、良性胃潰瘍的症狀相似。一般早期症狀不明顯，到情況再惡化，甚至癌細胞擴散並影響到附近器官，才會出現其他病徵。最常見是擴散至腹腔和肝臟，引致右邊腹部漲起、有積水、肝功能受影響等，有部份病人會因長期胃出血而導致貧血，以及排黑便等，屆時情況已非常嚴重。

香港約8成胃癌病人確診時已屬第三或第四期，原因是早期胃癌的症狀跟一般胃病很相似，不容易發現。不過隨着胃鏡檢查越趨普及，透過胃鏡檢查可以明顯觀察到惡性的潰瘍情況，檢驗潰瘍的組織能有效診斷胃癌。所以陳少康醫生提醒切勿諱疾忌醫，當察覺到身體有問題要盡快求醫，及早醫治。

胃癌期數一般是根據美國癌症聯合委員會（AJCC）的分期：

第一期：

癌細胞局限於胃的第一層黏膜層、未到肌肉層、或到鄰近少量淋巴，進行手術可以完全切除；

第二期：

癌細胞穿過了黏膜下層，轉移到鄰近一些淋巴，仍有機會可把腫瘤完全切除；

第三期：

癌細胞穿過了肌肉層，或到漿膜，即胃的表皮，轉移到鄰近較多淋巴，仍有機會把腫瘤完全切除，但復發率高；

第四期：

周遭淋巴和器官都有癌細胞轉移，例如肝臟、腹膜等

TNM（tumor-node-metastasis）分期方法

胃癌亦有另一個名為TNM（tumor-node-metastasis）的分期方法，T是腫瘤（tumor）的侵入的程度；N是有癌細胞的淋巴結（node）數目；M是指癌細胞有否轉移（metastasis）到遠端器官。例如病人的腫瘤已突破胃壁的最外層（T4），但淋巴結沒有癌細胞（N0），以及沒有轉移到其他器官（M0），以上情況屬於AJCC的第二期胃癌。由於TNM分期計法複雜，若未有解釋清楚，病人容易混淆兩種計法，建議醫生多與病人溝通講解病情，以免造成誤會。

胃癌治療

第一至第三期胃癌，一般會先考慮手術，切除有問題的胃部組織及周遭淋巴，達至根治；部份第三期病人手術前後可配合化療，將腫瘤縮小及減低復發機會。對於第四期癌細胞已擴散的病人，治療以化療及標靶藥組合為主力，以紓緩病人疼痛、出血、進食困難等症狀，及提高生活質素為目標。

胃癌手術後的復發風險高，所以一般會結合化療和電療作為術後的輔助治療，以減低復發機會。而部份晚期病人因惡性胃潰瘍會經常出血，透過電療可減少出血現象；若癌細胞擴散至骨引起劇裂骨痛，電療亦有助紓緩由腫瘤引起的痛楚，減少服用止痛藥的藥量。

標靶藥適用於癌細胞已擴散的晚期病人，其中抗HER2型標靶藥（Bevacizumab），適用於在胃癌中約佔兩成的HER2型胃癌，研究顯示配合化療藥使用，可進一步縮小腫瘤，減慢病情惡化，能減25%死亡風險和提升整體存活率。另一種抗血管增生標靶藥（Ramucirumab），作用是抑制腫瘤細胞增生血管，令腫瘤細胞減慢生長，同時恢復扭曲了的血管，令抗癌藥更大程度進入腫瘤細胞，發揮其作用。

至於免疫治療，主要透過免疫檢查點抑制劑（immune checkpoint inhibitors），利用淋巴細胞來消除腫瘤，不過免疫治療只適用於特定群組，例如微衞星不穩定（microsatellite instability, MSI）的患者，因缺少MMR蛋白而導致微衞星縮短和或不穩定，不過這情況在胃癌並不常見。另外，如果試過其他化療藥都無效，而在癌細胞中存在PDL1蛋白，免疫治療或適合用作控制病情，但成功率較低，7個病人當中只有約1人有效。

近年癌症治療講求個人化，即找出癌細胞的特定機制去控制癌症，大多會採用混合治療。而胃癌即使完成手術切除，仍有機會復發，復發率是視乎腫瘤的期數，如早期胃癌復發率較低，而第三期的病人即使經過手術配合輔助治療，復發機率亦可達5成或以上。

胃癌預防方法

要預防胃癌，關鍵是健康的飲食習慣，要保持均衡飲食，建議日常飲食以植物性食物為主，如含豐富膳食纖維的食物，包括糙米、紅米、乾豆類、馬鈴薯等，減少進食紅肉，宜多吃魚、豆腐、雞等食物來攝取蛋白質。並減少進食高鹽或醃製食物、加工肉類、燒焦的肉類或魚類。另外，亦有研究發現，大蒜含有蒜素，有助抑制致癌物亞硝胺，加上含有微量元素硒、鍺等多種抗癌物質，經常食用能有效預防胃癌和食道癌。

北京大學腫瘤醫院亦曾作研究，發現吸煙會增加72%患胃癌的風險，死亡風險亦會增加101%，因此要避免煙酒，還要養成定期運動習慣，保持健康體重。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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