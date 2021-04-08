你以為Iron Man（鐵甲奇俠）在MCU電影世界中死了，銀包就可鬆一口氣嗎？Hot Toys的Iron Man還是有新產品，繼早前的毒魔化Iron Man後，這次是參照漫畫元祖造型而設計的Iron Man 1:6 figure The Origins Collection，更在合金上配上透明裝甲的原創設計，有着與過往電影版的不同感覺。

這次的Marvel Comics Iron Man（The Origins Collection） 1：6 figure，回歸漫畫原點配色，分佈鮮明的紅和金配色，紅色部份如背心、手套和長靴有着漫畫的懷舊味，然而卻用上先進的技術設計金屬甲，肌肉線條、盔甲等相當分明，整體線修較為修長，減少了漫畫的肌肉厚實感，更有科技感。不過這款figure的重點在用上透明裝甲的原創設計，清晰透明的裝甲透現出機體結構，感覺像一些實驗室研究中的科技特效纏繞一般，拍照效果極佳，相當有玩味。

這款Hot Toys漫畫版Iron Man高度約32cm，保留Iron Man一貫的30多個可動關節，機體骨架用上合金，眼睛、肩膀、胸口反應器和手心都有LED可着燈。透明裝甲組件分佈於頭盔、上半身胸口至腰間、手臂、小腿和腳掌位置，更附有多組金屬紅色裝甲以供替換，可自行組裝出Mix and Match的效果。

這款Iron Man的豪華版亦真的很豪華，包括：一個有可動關節功能的裝甲喼、一個仿全息影像屏幕、實驗室情景地台連四組可調節角度的機械臂拆甲台，更有LED發光功能，單一個Iron Man已能造出情景擺設，非常有心思。當然，普通版本將配置上一個特別設計地台，但識揀的fans應該都會揀豪華版吧！

豪華版本 $2,580

普通版本 $2,380

出貨日期：2022年第三季至第四季

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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