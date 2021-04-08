電視直播經常出現突發事件，非常考驗記者的臨場發揮。最近俄羅斯電視節目播映期間就發生了一件令人哭笑不得的事情，一名記者進行戶外直播持，竟遭一隻金毛尋回犬亂入搶去咪高峯並立即逃去。網民見狀直指毛孩也想做記者。

事發於俄羅斯國際廣播電視（Mir TV）的一個直播節目，記者Nadezhda Serezhkina當時身處戶外與直播室的主播講述未來數天的天氣變化，但她只說了兩三句，突然一隻金毛尋回犬跑進鏡頭前，更以迅雷不及掩耳的速度搶去了記者的咪高峯並迅速跑走，記者先是被嚇呆，再立即追截毛孩。直播室內的主播也被這個場景嚇了一跳，但她表現專業，繼續報道其他新聞。

未幾，記者再與主播進行直播，只見咪高峯已經搶回，惟咪高峯上有兩個相信是由毛孩咬下造成的凹洞，毛孩更與她一起上鏡，她一邊再次報道天氣概況，一邊撫摸着毛孩。原來這隻頑皮的毛孩當時正與主人散步，但沒有繫上狗繩，而碰巧記者手上的咪高峯像牠平時玩耍的玩具，所以才會去搶奪。相信這個「突發情況」真的非常罕有，不過也相信沒有人會怪責記者的「不專業」，因為毛孩真的太可愛了。

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資料來源：Мир 24

撰文：Kaming Lee

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