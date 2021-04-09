本報揭發4名印傭在旺角一間賓館經營無牌「牙醫診所」，以市價十分一的價錢替同鄉整牙，主打箍牙，還有洗牙、補牙、整假牙及漂牙服務。不過現場環境惡劣，在細小的房間內多人同時整牙，更共用未經消毒的牙科器具，隨時引爆群組感染。

整牙傳播風險高 隨時染武肺愛滋病

整牙是近距離的接觸，一般牙醫要有嚴格的保護措施，如頭盔和面罩等，並會用高溫高壓消毒處理牙科器具，因為進行常見治療如清除牙結石（scaling）、打磨（polishing）、補牙、鑽牙、清理牙齦時，都會產生氣溶膠，例如洗牙時超聲波儀器會震動及噴出水花，所產生氣霧會浮動至遠處，甚至3米以外都會受到感染。

為減低傳播風險，有牙醫診所更特地引入機器，在病人接受治療時，可在口腔外吸取飛沫、氣溶膠顆粒、飛濺的血液、帶菌飛沫、病毒和臭氣，再進行過濾和紫外線消毒後排走。亦會在病人每看一次病後，都會預留足夠時間消毒，讓空氣中懸浮的氣溶膠沉澱。

不過記者直擊發現印傭經營的無牌「牙醫診所」房內，多名外傭「排排瞓」等整牙，牙科器具及床單未經消毒就供下位「客人」使用，在武漢肺炎疫情持續的危險時期，高峯期房間內有20人聚集，大部份人沒戴口罩，外傭亦會在床邊吃飯、除罩聊天，傳播風險極高。

若場所沒有正確換氣設備，除了會增加傳播武漢肺炎的風險，亦有機會經血液接觸傳播乙型肝炎、丙型肝炎及愛滋病等，相當危險，甚至會影響同住的僱主。當中據衞生署資料顯示，乙型肝炎在香港非常普遍，40 歲以上的成人約有一半曾受感染，病毒可經皮膚傷口傳入，感染風險高達37%至62%。

網上自學整牙 亂補牙可能變爛牙

「印傭牙醫」表示是從YouTube自學「整牙」，一年後就與同鄉齊齊「執業」，從印尼訂購箍牙鋼線、鋼釘和其他補牙和裝假牙工具。專業牙醫會透過臨床問症及檢查，準確診斷病後才作相應治療，沒有受正規訓練和監管的儀器，胡亂處理牙齒後果堪虞，一旦去除牙齒結構，便會對牙齒造成無法挽回的損害和破壞，琺瑯質是人體最堅硬的組織，能保護牙齒免受酸蝕，不過無法自我修復，失去琺瑯質也會導致牙齒嚴重敏感，最終導致蛀牙。

牙周治療科專科醫生馮建裕亦表示，若不慎處理牙齒，會令細菌感染牙根及侵蝕牙骨，可能引發鼻竇發炎及眼底腫大，頸、眼下、耳都可能會腫脹，是由於細菌感染牙根、微絲血管，再擴散出去而發展到蜂窩組織炎。若細菌經血管流至身體其他地方，如腦部及心臟，更有機會引起心肌發炎及細胞壞死等，醫生提醒細胞壞死就不能復元，會造成永久性傷害。

再加上無牌「牙醫診所」器材簡陋，缺乏X光儀器，難以完全診斷患者的牙齒狀況，如因牙痛、蛀牙、崩牙等要補牙，但當蛀牙內藏有細菌，卻又清理得不好，強行用充填物料蓋住蛀牙，蛀牙內仍有細菌就會越爛越大，有機會造成牙髓發炎，甚至不能補回牙齒，最後只能拔牙，以假牙或植體補回牙齒，影響甚遠。若沒有照X光觀察牙骨及牙齒的結構而貿貿然箍牙，絕不能達到預期效果。

撰文：鄭詩詠

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