早前兩集分真假，我們以模型玩具為主題，今集以女性向的產品為主題，是近年大熱的Jo Malone London香水（古龍水）和香味蠟燭。事實上，網上充斥着這個品牌的產品購物網，價格比門市便宜一截，記者在網購平台購買了100ml的藍風鈴古龍水，門市價錢$1,150，而英國梨與小蒼蘭香氛蠟燭200g的門市價錢是$550，記者在網購平台各以$280購入，價錢也相差甚遠。

真假Jo Malone London香水、香氛蠟燭？

記者購入時也不肯定貨物的真假，事關網上有不少買家以不同地區的價錢差異，轉售「水貨」圖利，因此可以較官方店價錢更低購入也不足為奇。不過當貨物到手，記者自己覺得有點凶多吉少，先是兩個紙袋有點色差問題，其中一個是較淺的淺黃色，而且包裝盒有破損的迹象，令整件事看起來很假。

香水尚算可固定在包裝盒中，但香氛蠟燭並不能鞏固在包裝盒中，包裝鬆散；而且基本上Jo Malone London的產品都會在包裝盒上會包上黑色絲帶，但記者網購回來是沒有的。

直接以同一套官方產品比較，發現網購的產品更多問題。先是官方紙袋繩子以繩結的方式穿着紙袋，但網購附贈的紙袋繩子是小膠條設計，而它的蠟燭盒是一個直向的包裝盒，與網購的橫向開盒不一樣，整個打開方式的設計不同；而且兩件官方產品也有絲帶裹着，官方更提醒絲帶蝴蝶結一定是繋在香水盒子的左下方。

假貨產品外形幾可亂真

兩支香水的外形分別較大，先是網購這支有一條包裝貼紙，而官方的沒有，而且真的瓶子明顯較棱角分明；至於正面的標籤分別不大，但後面的標籤差距甚遠；還有底下的雷射日期，真貨是以類似雕刻的模式，而網購回來的採用印刷的方式。其實從外表看，也要放在一起仔細比較才能看出分別，不過它們較大的差別在於內部的噴霧管，假貨的做工明顯較粗糙簡單。

相較於香水，香氛蠟燭的外形分別更小，較為明顯是頂部的蝴蝶結大小，以及面頭的透明紙有氣孔，而正面的標籤幾乎沒有分別，是底下的標籤排位和字型有異。

雖然兩件貨品成份標籤的字體差很遠，但其實內容一樣，包括成份、序號等，而且網購香氛蠟燭上的貼紙很難撕開，撕開後更會留有痕迹。相反官方的蠟燭貼紙很容易撕開，而且玻璃完好。味道方面，坦白說，記者個人對香味有點遲鈍，但也很明顯聞得出兩支香水的味道分別很大：正品很明顯較為淡雅，真的像平日聞花香，假貨的味道卻很人工；至於香薰蠟燭的味道，對記者來說實在幾可亂真。

香薰治療師Bella Poon盲測真假產品

邀來香薰治療師Bella Poon來盲測兩種產品，輕易分出兩款蠟燭誰屬官方產品。她指，通常大品牌的香味蠟燭表面較工整，而這個假貨的表面不平整之餘，有很多油份在表面。而質量較差的香精味道會有點刺鼻，其中一個香味蠟燭正正就有刺鼻的感覺，而且聞得耐會有點頭暈。不過整體來說，它們的味道也偏向花香味，至於正品也是香精的味道，但味道較接近花香，其仿花香的真實感較高，而且較少刺鼻的味道。

至於香水，她發現其中一支有點飄浮物，有一點黑色類似塵的物體；試試味道，聞下去不至立即頭暈，但會跑到喉嚨，有點涸喉的感覺，而且味道雖然不是很濃烈，不過已經有很不舒適的感覺。而另一支香水的味道較濃，像是很濃的花香，很明顯有不同的前調後調，這是與最明顯的分別，即使聞了一會兒也沒有頭暈或喉涸的感覺，但它的感覺還是偏濃一點。因此推測出哪一支是假貨。

如果以兩支正假香水作比較，它們的後調很明顯完全不一樣，只是前調的花香味道有一點點相似，但也不算是很似。Bella直指相似度勉強只有20%，因為品質差的香水味道通常單濃烈而沒有層次。

劣質的香味產品損害人體健康

「不明的銷售渠道、生產過程或成份也不清楚的話，人體較大機會在不知道的情況下吸入有害成份引起不良反應，因為嗅覺未必聞得出各種有害物質。」例如香水成份中像酒精和果皮類中的呋喃香豆素（furanocoumarins）等成份，可在陽光照射下產生化學反應，可能讓敏感的皮膚灼痛、長紅疹、發炎，從而引起皮膚過敏或炎症。

香氛蠟燭、香水不同香薰治療

香薰治療是透過正確使用植物提取的精油保持及改善身、心、靈健康的一種治療方法，例如葛量洪醫院會以香薰協助末期癌症及器官衰竭病人紓緩痛症、伊利沙伯醫院婦產科亦引入香薰治療紓緩孕婦陣痛。而香氛蠟燭或是香水，並不屬於香薰治療界別的產物，因為市面上的香味產品大多使用香精，香精即是人造的合成物，因此並沒有治療作用。如果以天然精油和人造香精對比，天然香精的持久程度較高；而人造香精因成本問題，一般只有小部份是天然萃取，更甚者全是人工成份，主要作用是怡人或遮蓋體味。

一些市面上的大品牌，會很誠實地說清楚自己不是香薰治療產品，他們使用的「氛」是氛圍的氛，又或說是香味、香水蠟燭，而不會用薰衣草的「薰」，因為香薰是有治療作用的。她建議消費者可留意香味產品後的成份標籤，如果有「Fragrance 」的字眼，便代表有人造香精。一些劣質或沒有受規管的品牌，即使不是天然，也會使用「香薰」的字眼，甚至用虛假的成份標籤，當中含有害物質的機會較高。

「現時也有不少小眾品牌或自製的手工蠟燭，也會加入天然精油，但也要視乎其準確成份，即加入了多少天然精油。」Bella亦傳授聞香味的小技巧，由於正常人是不能聞到自身的氣味，因此當嗅覺開始疲勞，可聞一下自己的身體，便是重啟嗅覺的方法，當然，前提是身體沒有添加額外的香味。

記者：周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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