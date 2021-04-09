良心店阿布泰向來以泰國貨為賣點，今日在多個分店均現人龍，吸引這樣多人懲罰，想必有一定吸引力，今次我們精選了十件好物。今日（4月9日）阿布泰剛好舉行潑水節折扣優惠周，我們大概晚上6時半，門外大約有30至40人排隊，店員表示大概要等20分鐘至半小時。

阿布泰零食最受歡迎 自家雞肉零激素

最多人買是零食，選擇頗多，好似Lay’s薯片、百力滋、大哥花生、林真香、鹹蛋黃味雞脾餅、豬肉條等等，其中最多人選擇的是肉鬆飯乾，除了肉鬆外，還有蝦鬆，吃下有些像米通般脆，但辣勁十足。

在門口位置放了凍肉櫃，有自家品牌出的雞肉，有5種不同部位選擇，有上髀、中翼、 雞柳、下髀、雞胸，標榜是無防腐劑和無激素，價錢和一般超級市場凍肉不是差很遠。有客人說，通常買雞胸肉和雞柳，因為無皮不會肥，很多做運動、大隻的男人都會買。到過泰國旅行都會試一杯泰式奶茶，店內亦有紅茶茶葉提供，自己加上奶及糖沖泡，便可以在家自製喜歡味道，亦是推介之一。

香茅味蚊怕水最好用 香港製造口罩最抵買

店內有兩個櫃都是放置泰式護膚品、面膜等，泰國多蚊蟲，所以最多人推介是泰國製的蚊膏，最愛是香茅味。泰國椰青亦是推介之一，通常較多汁，附近還有本地小店出的山浪奶茶，是由3位80後人開創本地奶茶，是香港製造，內有不同口味，有些是多奶，有些茶味較香濃，雖然一支要35元，亦吸引不少人選購。至於冷藏櫃還有少量泰國原材料，記者通常買完梳打水，便會順便買青檸配製，對於喜歡煮東西的人，有些泰國食材如香茅會較方便。足貼亦是平日到泰國會買的手信，來阿布泰前，同事叮囑是必買之選，可以貼在足底吸取身體的濕氣，用後會較精神。這處怎可不提口罩，口罩現在是較需要，尤其很多口罩全部都是香港製造，我猜最受歡迎一定是同舟共濟香港口罩，89元有50片很抵買。還有一件是泰國啤酒，雖然記者不飲酒，但的確頗受歡迎，剛才問過排隊的人說可以匹敵日本啤酒，相信大家可以試試看。

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉

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