一直都有傳Apple會在3月或4月舉行發佈會，而除了新Mac新iPad外，傳了近一年的AirTag亦是大熱發佈產品。結果發佈會未見影，但「AirTag」就搶先現身，不過這個「AirTag」就不是由Apple直接生產，而是第三方生產商的產品。

Apple剛剛發佈「尋找」（Find My）功能更新，功能以往只適用於Apple裝置，但未來就會開放給第三方產品使用，即是說大家以後在「尋找」App中，除了可以找到Apple的裝置外，亦可同時尋找第三方裝置。而其中一樣搶閘產品，就正正是跟傳聞中AirTag極相似的Chipolo ONE Spot，這輕薄的小圓形裝置，可掛在不同物件如背囊和鎖匙，方便隨時在「尋找」App顯示位置，甚至發出聲響方便用家找尋，極低耗電亦不用擔心要換電的問題，用法基本上跟不久前推出的Samsung Galaxy SmartTag相同。不過精明的用家或者會疑問，這個小裝置會否反被用作追蹤工具，被人放在身上跟蹤會否有私隱風險？用家其實不用擔心，因為「尋找」App會自動顯示出不屬於你Apple ID又在你身邊具有「尋找」功能的裝置，並可關閉其位置功能。

還有另外兩項支援「尋找」的新產品，就是VanMoof S3及X3電動單車和Belkin SOUNDFORM Freedom真無線耳機。「尋找」功能亦大致相同，而重要的是，其實產品不需連上互聯網，仍可透過由數以億計的Apple裝置組成的「尋找」 App 網絡及藍牙無線技術來偵測遺失的裝置。當然，Apple亦強調技術用上點對點加密保護，只有用家會有相關資訊，Apple或產品製造商都不會有相關位置資料。

據資料，「尋找App的網絡配件」計劃是Made for iPhone（MFi）計劃的一部份，任何現有或全新產品，只要乎合要求和審核，都可連接至「尋找」 App網絡並使用「尋找」功能。而第三方產品必須遵從Apple的「尋找」App網絡所有私隱保障，而產品亦將會有「Works with Apple Find My」徽章，向用戶清晰表達產品可支援「尋找」 App網絡和「尋找」App。雖然暫時支援產品有限，但相信未來會有更多產品加入，大家日後不妨多留意一下。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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