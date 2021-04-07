香港很快要開一門課：「順民學」，因為在強權高壓下，將會改變香港人活潑的精神面貌，成為「順民」。張宏杰是我欣賞的內地歷史學者，他的三本作品：《飢餓的盛世》、《中國國民性演變史》及最新一本《世界史座標下的中國》均值得在洗腦宣傳殺入學校時，推薦給學生閱讀，他的作品多有繁體字台灣版，是專業的歷史學者，但寫作的方式很活潑易讀，中學生也懂，並且會越讀越有樂趣。

今天介紹是《中國國民性演變史》，此書切合今天香港時局！作者是由日常生活中「順民神態」開始討論，在鄉鎮、農村總會見到低下頭，不想同人目光接觸的順民，「他們準備在任何公權力、暴力和不合理現象面前低頭。無論甚麼時候，他們都會選擇順從，而不是反抗。」於是作者問究竟是甚麼，造就了中國人獨特的「順民性格」？

專制技術 比四大發明更厲害

他指出幾千年中國史其實就是一部專制技術發展史。「專制制度是世界上最自私的一種制度。為了讓這一家一姓能夠千秋萬代享有全天下的膏脂，它盡最大可能地壓縮社會其他人群的權利和利益，盡最大可能地消滅一切對專有權力的覬覦和挑戰，盡最大可能地維持穩定，保持現狀，防止社會發展變化。套用魯迅在〈春末閑談〉中的比喻，專制技術就是掠奪者刺在中國社會神經上的一根毒針，它使得中國社會麻痹、僵化，失去反抗力，以利於它肆無忌憚地敲骨吸髓。」

張宏杰認為中華民族真正厲害的不是「四大發明」，而是「專制技術」。這技術背後既有高深理論，亦有有精密的設計，及有龐大的執行體系。理論層面的建立是法家韓非子和儒家董仲舒。在執行層面則是秦始皇在全國確立郡縣制度，是這專制技術大規模應用的開始。至於漢武帝「獨尊儒術」就是秦始皇創立的嚴苛制度，配合上了非常適用的意識形態體系，加點潤滑機油。到了唐太宗將科舉制度完善化，把社會的智力資源統一到科舉考取功名這條路，從制度上牢牢控制住知識分子的頭腦。到了清朝更進一步，利用文字獄，直接在人們頭腦裏直接建立監獄。作者提出了一個有趣的角度去解釋黑格爾及湯因比認為中國「停滯」和「僵化」現象，他指出這其實是專制制度所要達到的目標，也正好反映了專制技術不斷發展所取得的成就。同時他也得出一個結論，就是中國國民性的演變，就是一部專制技術的演變史。

國民性演變 從貴族到奴隸

中國國民性演變可分五個階段，春秋戰國是分封諸侯的封建制度，國民性可以概括為「貴族文化」，貴族有特權又富有，使他們「注重勇敢、尊嚴、優雅、榮譽心等高尚的品格」。秦、漢之後，一直到隋、唐都是實行直接管治的郡縣制，以官僚為執行者，取代了傳統貴族，但是朝廷非常重視門第，世家大族相當程度承襲了貴族文化，當時的國民性可以稱為「士族文化」。到了宋朝，由隋唐建立的科舉制度大行其道，突破了世家大族對政治權力的壟斷，於是進入了「平民文化」。但到元朝又一變，由宋文人政府變成殘暴的異族統治，明雖取元而代之，且是漢族統治，但承襲了元朝的許多制度，所以元、明一體，導致的國民性開始出現了巨變，是為「流氓文化」，到了清朝，發展出比元明二朝更加細密的社會控制，因而形成「奴隸文化」的國民性。

可惜，此書欠了最重要一章：中共治下的國民性演變。

撰文：劉細良

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