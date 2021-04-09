《進擊的巨人》第139話大結局於2021年4月9日的發行的「別冊少年Magazine 5月號」刊載。網絡上已有各種情報和其他語言的繙譯版流出，評價兩極引起各地網民熱議。其實「東立電子書城」是有最新連載的官方中文版，reload多幾次就睇到，總好過睇其他地方繙譯版啦！至於單行本，日本6月9日會發行最後一集第34卷，巨人迷要留意喇！

（三張圖片之後探討結局內容，含劇透請留意）

地下室前的《巨人》：為自由而獻出心臟

唔少人話《巨人》結局爛尾，可能係結局無驚喜，亦都有人話諫山創無橋，黔驢技窮草草收場。觀感好主觀，個人認為可以唔收貨，但就覺得創哥早已想好結局。不是說一早諗好整個故事這麼無敵，但我眼中《巨人》有3個妙到毫巔的轉折位都經過很精密的佈局。第一是超大型巨人、鎧甲巨人、女巨人的真身；第二是地下室之謎解開，牆外只是個小島；第三是故事改以瑪雷的視角去描寫。

在充滿危機和惡意的世界爭取自由，我相信這就是《巨人》的主旨。地下室之前故事的寓意很直接，人不能躲於城牆之內，調查兵團為了自由捨身戰鬥反抗。這一部份的《巨人》最為動人，也可以用艾爾文團長的結局去作為總結，自由既是自私的夢想，反抗的過程總會把別人化作工具；但也是同伴集體的願望，靠無數人犠牲自我才能一小步一小步地邁進。更甚者，爭取自由者在不斷的戰鬥和掙扎之間彷彿已成為自由這個虛幻泡影的奴隸。

瑪雷篇：為各自的大義而戰

而去到地下室後終於透露出《巨人》的完整世界，一下子調查兵團和瑪雷巨人幫形成了很大的對比，一方是為了擺脫建制；另一方是向建制靠攏，但雙方都是拼了命去戰鬥，雙方也可以說是自己為了自由為了大義，調查兵團為自由打倒了巨人、推倒了政權，瑪雷一方也覺得是為了讓世界認可艾爾迪亞人而努力。

諫山創早在2013年受訪時已說過：「單方面為正義而講的故事，就脫離現實變成一篇幻想故事了。我覺得，現實世界不會那麼簡單。」基本上超大型巨人、鎧甲巨人、女巨人的出現，已注定了故事不會只講打巨人爭自由，還有艾爾迪亞人的民族反思。讀者起初跟着艾連的角度去討伐巨人，看得熱血沸騰，到後面才發覺除了自己的正義之外，還有其他人的正義。去到瑪雷篇視角由調查兵團跳到瑪雷國內，爭議角色賈碧的出現基本上就是瑪雷版的艾連，兩人都堅信自己的正義，要打倒阻礙自己的敵人，只是立場不同。

由爭取自由的痛苦，到爭取自由的人之間互相為敵，有趣的伏線和轉折令《巨人》多年來的劇情維持着很強的張力。有讀者不接受要將瑪雷人「洗白」，也有讀者覺得艾連的滅世真意太簡單，但我覺得都沒超出《巨人》原本的步調，仍是圍繞自由而戰，地鳴篇還有對自由提出新的觀點。

地鳴篇：也許巨人之下都是命運的棋子

追問作品的謎有如世界起源那樣，可以無窮追問下去，巨人之謎、變形蟲之謎，諫山創講到去尤米爾的愛已經講得夠盡了。艾連提到始祖尤米爾在2000年來一直愛着弗利茲王，所以不可思議的巨人之力才會代代相傳，這種愛是痛苦的束縛，她希望解脫尋求自由。而艾連在知曉一切後其實也被束縛着，他絕望地表示不想死，不知道為甚麼要做，只是很想做。尤米爾和艾連乃至所有人的人生似乎只被命定的命運束縛，似乎這種命定論就是諫山創對自由的最終看法，你想追求自由也只是命運使然，進擊的巨人通曉過去未來反而更無法改變命運。

不過當艾連回答「不知道為甚麼，只是很想做」時，他想到了父親對他說的一句「艾連，你是自由的」，感覺是回到希臘神話西西弗斯的論調，西西弗斯受到眾神懲罰要不停推石頭上山，石頭上到山又會滾下山，西西弗斯只能受命運擺弄不停重覆搬石頭，但亦有人指心態決定境界，只要維持着不服輸的心態，自願地推石而不覺苦，就是戰勝諸神、戰勝命運的表現。

西西弗斯這種人生價值觀如果只用文字去表達就是：「無x用都要做」，那一定是廢話，但用神話去表達，不斷推石頭的故事就有一種美感，漫畫也是這樣。事實上，漫畫中艾連不了解自己的行動會有甚麼後果，而實際世界也真的沒有改變太多，島民的處境也因為地鳴事件而被孤立，很多人說結局像《叛逆的魯魯修》，其實艾連比魯魯修更缺乏自由意志，成果也差得多，但這就是艾連美的地方。

諫山創沒有很大愛地要求大家共存，反而說對立仍會存在，大家仍會為各自的大義而戰，所有人仍然會是命運的棋子。不過看到阿爾敏站出來的英姿、米卡莎的溫柔，讀者還是覺得艾連是有好好努力過。艾連最後有和同伴說話也是重點，雖然不能戰勝命運，不能真正自由，但至少在這場戰鬥之途上還是有同伴互相廝守。有些網民批評萊納在最後太過輕佻，我反而覺得同伴的如初正是艾連戰鬥過的最好結果。

對於一部連載11年的作品，條尾點為之爛，是不是未解答好所有疑問就罪無可恕？是不是賈碧不死就是左膠？每個人都有自己的定義。就我看來《進擊的巨人》作為一部探討自由和對抗命運的作品，足夠讓我記住一世。

記者：司徒港燊

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