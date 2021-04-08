疫情逐漸緩和，但相信距離出國旅遊還有一段時間，如想念往日旅遊心情，不妨在周末參與以台灣旅遊為主題的手繪工作坊，嘗試旅遊速寫的樂趣，更可以創造具個人風格的旅遊手帳；會場亦展示本地畫家的旅行速寫原稿，更有台灣速寫明信片及其他作品發售，享受一段「偽台灣之旅」！

「HK Staycation. Taiwan Way 香港遊·台灣味」旅繪工作坊由本地畫家Alison Hui主辦，她喜愛旅行，擅長旅遊速寫，以手繪與文字記錄身邊事物，曾出版繪本《擁抱不確定》，記錄在南美的所見所聞，亦曾出版有關香港地道美食的繪本《香港尋味》。Alison去年也舉辦過有關深水埗特色的展覽，表現深水埗充滿活力的一面。

觀察食物輪廓顏色 速寫蚵仔煎、滷肉飯

台灣美食水彩工作坊將探索美食手繪的可能性，觀察食物的輪廓、顏色、線條，並以水彩記錄蚵仔煎、滷肉飯、滷蛋、台式香腸等台灣小食，以速寫描繪對台灣美食的想像。

台灣美食水彩速寫工作坊（成人班）

日期：4月11日（日）、5月16日（日）

時間：下午2時30分至3時30分

收費：250港元 (包括水彩紙、水彩及繪畫用具）

台灣美食水彩速寫工作坊（小朋友班）

日期及時間：

4月10日（六） 下午2時30分至3時30分；

4月11日（日） 下午4時30分至5時30分；

5月15日（六） 下午2時30分至3時30分；

5月16日（日） 下午4時30分至5時30分

收費：250港元 (包括水彩紙、水彩及繪畫用具）

DIY旅行手帳 將旅途見聞融入生活

另外，Alison亦將指導參加者自製旅行手帳，將過往在寶島旅途的所見所聞轉換成圖像，融入日常生活，並學習繪畫手帳的不同風格，製作一本專屬的台灣旅遊手帳。

個人化手造台灣旅行手帳工作坊（成人班）

日期：4月10日（六）、5月15日（六）

時間：下午4時30分至5時30分

收費：300港元 （包括製作前分享、材料及工具）

「HK Staycation. Taiwan Way 香港遊·台灣味」市集 - 旅繪工作坊系列

地點：沙田凱悅酒店（沙田澤祥街18 號 戶外花園，火車大學站）

報名方式：forms.gle/cQDt8WNxsqFMS43dA

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰

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