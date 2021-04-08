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蘋果資訊錦囊｜編輯每周食買玩推介 14指定行業可申請日本工作簽證 周末赤柱廣場寵物嘉年華

59分鐘前

留日有計！日本外務省剛推出指定技術工人居住資格（SSW）指定14個行業包括護理、建築及飲食等可即申請日本工作簽證。本周六、日赤柱廣場有寵物海濱嘉年華，是帶狗狗放電好去處；想支持本土特色小店？今個weekend有四大特色活動等你體驗。.....不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合八大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

周末好去處推介 星系主題寵物嘉年華｜動物蘋台推介

赤柱廣場Paws Galaxy「寵物海濱嘉年華」於本周末4月10及11日於赤柱廣場舉行。嘉年華以「星系」作為今次嘉年華的主題，最矚目的必定是2.5米高的「毛孩衝天火箭」，帶埋毛孩打卡就最適合不過。此外，嘉年華設有多個不同類型的工作坊，如毛孩訓練示範、寵物美容護理示範及諮詢、毛孩瑜伽及按摩、毛孩障礙體驗、寵物急症及處理方法、獸醫諮詢及穴位保養、寵物飾品製作及寵物速畫等。而旁邊的美利樓亦設有逾20個特色攤位，售賣本地手作寵物主題精品、用品及食品。

狗狗好去處2021｜赤柱廣場「寵物海濱嘉年華」 有齊巨型火箭打卡位、周末市集工作坊

四大特色活動支持本土特色小店 再來感受日式賞櫻之旅｜籽想旅行推介

長假期剛過，大家調整好心情工作了沒？如果還帶着放假心情的話，就不要錯我們推介的多元文化之旅。其中奔墟的活動集合了過百間本土小店，匯集本地插畫、文字、音樂創作人，支持本地文化的人絕對不容錯過。提到外國文化，當然不能沒有大多數港人最喜歡的日本！春季正值櫻花盛開的季節，參加者可以身穿和服，在櫻花下品嚐精緻下午茶，讓你彷如置身日本一樣﹗立即記底活動內容，過一個多元文化周末吧！

周末好去處｜體驗文化四大好去處 逛文化、占卜市集 學寫燙金書法 着和服嚐櫻花下午茶

推拉手指骨可紓緩肩頸痛 睇片自學搭車都做得｜健康蘋台推介

上班族、低頭族，姿勢不良容易誘發肩頸痛。其實除了外出按摩外，原來推拉手指骨、踩波子也可紓緩肩頸痛，但大前題當然要識得點做。本周健康蘋台推介香港註冊中醫及註冊物理治療師陳國正，教授多種改善肩頸痛方法，即使搭緊車都可跟住做。

肩頸痛｜睇片自學中醫三大簡單穴位按摩法 每日30分鐘擊退肩頸痛

14指定行業 可即申請日本工作簽證｜全球樓行推介

日本外務省最近推出指定技術工人居住資格（SSW），歡迎海外專才到日本從事指定的14個行業，包括護理、建築、飲食等，申請者只需通過考試和語言測試，便可申請簽證在當地工作，最多可居住5年。有興趣回鄉到日本體驗工作和生活的港人，詳情可參考日本外務省官方網站

日本外務省官方網站

Mox延長個別商戶5%回贈計劃 上限1000元｜investMAN推介

虛銀吸客優惠陸續有來，Mox日前公佈，將其超級CashBack現金回贈延長至2021年5月3日。由即日起至2021年5月3日，於Mox創始商戶消費，即可賺取5%超級CashBack，現金回贈最高1000元。另外，於任何商戶消費均可享1%無上限回贈。公司又指，首1,000位Mox客戶在一站式購物平台Club Shopping by HKT消費滿400元的客戶，可賺取5%超級CashBack之餘，更可獲得價值100元的Club Shopping電子現金券。詳情可瀏覽 Mox 網站。

蘭王蛋回歸 $55/盒光速被掃 蛋香濃郁可生食｜三餸一湯推介

去年由日本九州大分縣出產，標榜可生食的蘭王蛋，因富濃郁蛋香，造成搶購熱潮，不過去年12月日本大分縣出現禽流感，當地政府為防疫將所有雞隻銷毀，亦禁止大分縣雞蛋輸出外地，所以斷市近四個月。不過最近禁令已經解除，有店舖就一口氣購入2,400盒蘭王蛋，以備客人掃貨，雖然因航班減少，蘭王蛋售價比以往上調一成半，但客人反應仍相當熱烈，重售首天已有人上門掃貨，因貨源緊張，建議上門前先致電查詢仍否有貨。新利仔/ 西環卑路乍街1L-1Q曉輝大廈地下5號舖 / 2549 3753 / 星期一至六2pm-8pm；星期日5pm-7pm

蘭王回歸｜日本禽流感肆虐 銷毁所有雞隻 $55/盒蘭王蛋缺貨四個月後回歸 入2,400盒 店主：冇蘭王生意跌咗三成

４月８日上映新片《爸爸可否不要老》孝順仔女必看｜蘋果娛樂推介

今時今日，打工仔當然希望繼續有工返，但工餘時間放鬆一下都好應該。本週蘋果娛樂繼續有電影推介，４月８日上映的《爸爸可否不要老》（The Father），由安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）和《爭寵》金像影后奧莉花高雯（Olivia Colman）首度合作，故事講獨居Anthony Hopkins患上腦退化症，慢慢開始忘記身邊人和事，故事既寫實又感人，電影已入圍本年度奧斯卡金像獎最佳影片、最佳男主角、最佳女配角、最佳改編劇本等多個獎項。

新蒲崗小店 日煉20斤豬油 勁正$39豬油撈麵｜飲食男女推介

位於新蒲崗，創立於2006年的英記巷仔雲吞麵一向有不少人讚好。老闆娘從丈夫學得煮麵手藝後，堅持傳統做法，以原條大地魚乾的腩肉磨粉，其餘的魚身魚骨，則用火煨出油分，配以蝦米、果皮、甘草、羅漢果等材料，熬成通透鮮香的麵湯；雲吞亦包得漂亮，每隻三分半肥瘦豬肉七分蝦仁，雲吞尾開花如金魚尾，入口紮實，銀絲麵爽口無鹼水味。小店每日還煉20斤豬油，濃郁油香，加上用乾葱和蒜頭煮過的豉油，以此製作每碗$39的豬油撈麵，雖然只配一撮韭黃，但入口味道豐富，不能不吃。新蒲崗康強街32-34號康強洋樓10號地舖 / 2323 9559 / 11am-10pm

新蒲崗美食雲吞麵｜師奶代夫撐起街坊雲吞麵檔 $39勁香豬油撈麵 日炸20斤豬油 「我係奴才命」

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