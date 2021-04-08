一個風和日麗的早上，倏地，電話響起了。當筆者（曼爸）正納悶這陌生的號碼誰屬，一聽，甚有驚喜！原來是多年前筆者的機友A（打機的網友）也來了英國。透過大家的common friends做「駁腳」，機友A找到了筆者的電話，可真算是驚喜的重逢呢！細談之下，機友A不僅身處英國，而且暫住之地只跟筆者相距一英哩內！還沒完呢，機友A看中的新房子，也跟筆者所看中的份屬「隔籬鄰舍」，相距不遠，而更要命的是，這位機友A中學時期跟筆者同樣就讀於蘇浙，是比筆者小兩歲的學弟，只是在校期間沒甚麼交集罷了。這一切是太有緣了吧？

機友A領着一家四口來英，如今跟筆者彼此也份屬「老竇級」，話題早已不是打機了，而是互相分享移英逸事，當中難免提到令人搖頭嘆息的「使費」，即移民過程期間必要的支出。興許正在港辦理移民的朋友，也正為此頭痛呢！今集不妨就總括一下移英期間的一些「大出血」，好讓各位移民手足「紮行個馬」，有所準備。

移民醫療附加費 移英最大支出之一

移英其中一筆最大的支出，莫過於IHS（Immigration Health Surcharge，移民醫療附加費），成人一年要繳付624英鎊（約6,700港元），五年簽證的IHS則為3,120英鎊（約33,400港元）；18歲以下人士一年則為470英鎊（約5,000港元），五年費用加起來就是2,350英鎊（約25,100港元）。假設一家四口，兩大兩小，一次過繳交的IHS費用共接近12萬港元，絕對不算是小數目。

BNO簽證平過配偶簽證 五年費用3千有找

至於BNO簽證的申請費用，其實相比配偶簽證已經便宜很多了。目前BNO簽證五年費用為250英鎊（約2,700港元），假若申請30個月的簽證，費用則為180英鎊（約1,900港元），大小同價。相對於配偶簽證，首次簽證期為33個月，於英國境內申請須要繳付1,033英鎊（約11,000港元），境外申請則為1,523英鎊（約16,300港元），兩者差距甚大。所以筆者所見，大部份網友都選擇以BNO簽證方式申請。但請注意，上述還未計算6年後申請入籍的費用（目前每位成人費用為1,206英鎊，約12,900港元；18歲以下人士為1,012英鎊，約10,800港元），以及報考Life in the UK test（英國生活考試）的費用（目前每人為50英鎊，約530港元）。雖然這筆費用會在6年後入籍時才「兌現」，但未雨綢繆「預鬆」一點，也無壞處。

移民貨櫃短缺 搬運費或升至5萬港元

第三項移英使費，便是寄運家當了。筆者屬於「斷捨離派」，能轉贈親友的盡量轉贈，不然就捐給善慈機購，盡量輕裝，「來得安去也寫意」。最後一家三口，僅寄運約40箱家當，當中亦包括陪伴筆者屢次征戰海外的單車，全部耗費大概18,000港元，需時兩個月零五天安全到埗。但始終筆者是稍早到埗的一批，相信這個價格早已是「過去式」。去年尾替筆者搬運的員工提到，因為太多人移民，貨櫃亦甚短缺，很多已接的單是「無乜點賺」，甚至「做一單蝕一單」。筆者算是走運的一群，而從網上不少不快例子所見，有部份移英港人的搬運費，被追加至約40,000甚至50,000港元。有關運送細節以及會否被追加附加費方面，還請港人盡量「問清問楚」，仔細察看條款，以策萬全。

預留TB Test、車牌、租屋費 計清楚保險供款額

即使仍未計算機票等費用，還有一些較瑣碎的使費要注意，當中包括TB test（肺結核檢查證書），每人大概1,000港元；由運輸署發出的駕駛執照細節證明，160港元乙份，而國際車牌申請費用則為80港元一年。雖然筆者抵英時還未需要隔離，但離港前還是乖乖的做了肺炎測試，每人盛惠1,000港元。假如你需要先租住Airbnb或酒店，甚或希望租車的話，還需要額外預留一筆費用。最後，好好計算一下你在香港還有沒有尚未供畢的人壽保或危疾保？是否仍有需要保留？如若續供還欠多少年期和供款？這筆費用還是要「心中有數」，好讓你部署轉到英國的款項以及保留在港元戶口的數額。

最後，有網友甚為擔心，假如在港還有一些收入，是否仍要向英國政府報稅？稅率太貴又怎麼辦？筆者以為，來英的目的，是為了從一個沒有法治的地方、來到一個講求法治的地方，假如報稅是公民該守的法，你逃甚麼？不要成為你討厭的那種人。

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素擁躉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：鄒仲安

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