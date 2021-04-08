LG宣佈退出電話市場，結束這連續23季共虧損5萬億韓圜的業務，止蝕離場。雖然近年香港用LG電話的人少之又少，但其實LG曾經是全球第三位的電話品牌，各種新設計和新技術也曾讓不少人着迷，超值水貨機在香港更是大行其道，你又有否也曾經用過呢？

少女時代BIGBANG當紅韓星代言 聯乘Prada夠前瞻

「我其實不多用LG電話，印象中有用過早期16和32和絃的機款。」方保僑說。反而Gadget Guy Vincent就表示身邊頗多朋友是用LG電話，更有印象的是LG當年曾起用過多個當紅韓星代言，風頭相當強勁：「我記得它以前有一部Chocolate的後繼機，找來少女時代代言，還有一部叫Lollipop找了Big Bang和2NE1代言，可見當時LG也不計成本地宣傳。」而Gadget Guy韓繼聰最有印象的就是LG在香港的超平水貨，往往跟行機同步甚至更早到港，而且價錢便宜不少，加上LG售後服務一般，水行機差別不大，吸引不少貪平又愛追新機的人入手：「另外更有印象的就是LG聯乘Prada的電話，因為當時有邀請我去在英國舉行的發佈會，場面盛大之餘，新機外形也頗有型，機背是皮革，操作介面全部都是黑白色，當年來說是很創新的。現在Samsung有找Thom Browne合作推出特別版電話，但其實那麼多年前LG已找來Prada合作。」

G系V系為大熱作 Optimus創雙核四核先河

其實LG歷年來的確有不少經典電話，亦曾經得到不少人垂青，不知道你又有否用過其中幾款呢？好像Vincent提及的，向下滑出鍵盤的LG Chocolate，就可說是LG早期的代表作，設計小巧漂亮，是當時的潮流之選，之後亦有出現幾款後繼機款。而Optimus系列就是LG在G系前的重頭作，好像Optimus 2X就是全球首部雙核電話，Optimus 4X就是全球首部4核電話，之後還有3D螢幕的Optimus 3D，Optimus G便開展了G系列的短暫盛世。隨後的G系列可說是LG的巔峯，與Samsung的S系列分庭抗禮，好像G3就加入當時超前的2K螢幕和電話上首次使用的鐳射對焦，技術令人眼前一亮；之後的G4亦有真皮機背和24bit Hi-Fi靚聲作賣點；還有可隨時換不同配件、強化電話功能、前衞模組化的G5等等。之後當然還有原定比G系定位更高的V系列，V10和V20的小型雙螢幕相當有趣，亦有一定實用性，不過後續作就開始沒太大驚喜，加上跟G系列定位太相似，也讓品牌開始漸走下坡。

摺芒技術成與Samsung分水嶺

現時有摺合和拉出的螢幕，LG當年也有創新曲屏的G Flex系列，彎曲的螢幕更具有彈性，在當時也是相當矚目。雖然創意一直不錯，但卻正是有可屈曲螢幕的技術上，跟Samsung拉開了距離。方保僑說：「個人覺得LG的轉捩點就是當Samsung推出摺機的時候，可以看到LG在技術上開始追不上，另外其他品牌也最少有外形而沒有正式推出的實驗機款，只有LG好像做不到。」不過其實LG的屈屏技術其實不弱，不過就集中在電視方面，亦跟現時品牌的走向相似。

易壞售後服務差成最大死因 你有冇試過中伏

雖然LG好像很有創意，但在售後服務或手機質素上便出了一些問題，令大家有些不好的印象，方保僑說：「其中一個重要的事件就是G4，G4在2017年於美國因為『無loop 』boot機問題，而被用家集體訴訟。雖然集體訴訟最後不成立，但結果也有向用戶賠款。」而其實LG在市場上一向有這個問題，就是產品設計不錯，功能不俗，但售後服務出現很多問題，購買後經常出現問題，而且有問題後也不能如Samsung般積極快速果斷解決，在這樣的口碑下，便會讓用戶不想繼續購買，成為日後積弱的主因。

排韓退出中國市場 市面單一面向轉弱勢

「LG其實還有一個死因，就是在2018年宣佈退出中國大陸市場，當年中國有很嚴重的排韓行動，即使Samsung也只餘下很少的市場佔有率，LG更甚，結果LG便退出了。」方保僑解釋並非因缺少中國市場而令LG電話積弱，而是LG在決定專攻美國市場後，完全忽略了其他市場：「例如美國制式的電話，在不少其他地區都不能使用或有功能限制，但LG又少有推出其他版本電話，直接令旗下電話市場越收越窄，亦是禍根之一。」

華為搶晶片補最後一刀

當然，肺炎疫情亦是致命一擊，除了影響經濟和消費，原來在疫情期間，人人留在家中難以外出，直接令電子產品需求提高，加上工廠產能下降，電子晶片出現僧多粥少的問題，自然也令電話生產上成本增加。方保僑：「我看過一些外電有報道過，在上年特朗普還未下台之前還在制裁華為，傳聞華為就在被制裁前在市場上大手購入極大量的晶片，而今次的晶片缺貨，也可能因為是華為大手購入所致。」晶片短缺的問題 ，導致很多電話生產商也束手無策，或者也為LG電話業務補上最後一刀。

雖然LG電話業務結束，對大家看似影響不大，但其實想深一層，或者這不過只是開端，積弱品牌如HTC、Sony等隨時也有相同危機。Gadget Guy聰：「我比較擔心是市場會越來越單一化，始終以前會有很多品牌讓大家選擇，各自有自己的特色，近年卻越來越收窄，大家在市場上的選擇會越來越少。」方保僑續說：「HTC一向也是垂死掙扎的感覺，Sony的電話業務結束其實已傳聞已久，其手提電腦的業務已經賣給私募基金，電話的業務會否也步這後塵也是未知之數。」雖然結果未知，但從近年市場反應可見，龍頭品牌Apple和Samsung會繼續讓市場更趨單一化，當然中國品牌的平價和高超模仿技術，也絕對讓它們越來越有優勢，反而一些傳統品牌就難免越來越難經營，LG陣亡或者也只是開始，對消費者也絕不是好事。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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