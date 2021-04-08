在忙碌的生活中，夢想變成了一件奢侈的事。原職導遊的Anthony Yeung，因為忙於工作，與家人聚少離多，錯過了兒子們成長的種種珍貴時刻。為了找回生活空間，加上不想兒子們承受學業壓力，2019年9月決定與太太移居日本，透過成功申請經營管理簽證，四個月後一家四口到大阪展開新生活。

Anthony自小喜歡玩具，由出第一份糧開始就買玩具收藏，移居大阪時更寄了三十多箱玩具過去。為了抵日後能把玩具展示，他甚至把香港的裝飾櫃寄到日本，是個不折不扣的超級玩具迷。

由於太太Yan在fb經營代購多年，專頁超過一萬個like，於是用這個業務寫計劃書，申請經營管理。他以約三百五十萬港元購入距離市中心難波約十七分鐘路程、樓高三層的一戶自住，加上一樓設有舖位，符合申請資格，四個月後就成功移居。當時Anthony並未想過可以完成兒時開玩具店的夢想，最初他打算以導遊及代購為生，但日本玩具在香港，甚至全球的市場不小，加上居日優勢讓他可直接透過網絡或店舖購入限量版，於是他決定用舖位來經營玩具店，完成兒時夢想。

拉麵店資金高 回報有保障

比起自己喜愛的龍珠或超合金機械人，Anthony選擇了具升值潛力的BE@RBRICK作為主打，以今年新年推出的1000%招財貓和達摩版為例，當初以七萬多日圓購入，現時已升值至十二萬日圓，不足三個月已升值六成。疫下他持續入貨，收集了不少限量版，期望疫後正式開店，可與來自全球各國的玩具迷交流。

原職導遊的Anthony在日本建立了不少人脈，除玩具店，他和太太Yan亦有協助港人辦理移居日本簽證。Yan說這一年來收到不少港人查詢，但很多都沒有做生意經驗，想移居又擔心無法為生。有見及此，Yan開始了解日本申請特許經營的加盟店，又透過網絡及親自視察，尋找價錢較便宜的頂手店。

日本加盟店甚多，類型亦廣，包括二手店、拉麵店、補習社、麵包店、咖啡廳等，其中二手店的加盟費相對較低，約五百萬日圓；略有名氣的拉麵店，則約需一千萬日圓起，另外還有食材保證金、研修費、店面費用等額外資出。港人若透過申請成為加盟店的方式辦理經營管理簽證，好處是經營的生意有品牌支撐，對沒有生意經驗的人來說，回報率較有保障，運作模式及方法亦有指南可以依據，惟所需資金不低。

扮客人實地考察 「有問題嚟找晦氣」

至於頂手店則只需要付出雙方洽談好的金額，就有完善的配套和營運模式，申請簽證時可省下尋找舖位、裝修、申請牌照、聘請職員等煩惱。但一般而言，頂手店予人一種經營不善，快要結業的印象，但Yan了解過後就覺得並非全部如此。在她接觸過的頂手店中，有些本身生意不俗，但店主因照顧小孩分身不暇，又或者丈夫調職要搬遷而頂手，作為移居後的小生意其實不俗。她首間為客人辦理的頂手店，是一間位於東住吉的珍珠奶茶店，頂手費連辦理簽證約五十八萬港元。其後她在物色其他頂手店期間，自己亦頂了一間拉麵店來經營。

Yan笑言好的頂手店「可遇不可求」，又笑指：「我住喺大阪，有問題可以嚟找我晦氣。」每間建議給客人的頂手店，她都會親自扮客人實地視察，覺得不錯才會表露頂手意願，並向店主了解頂手原因，以及取得財務狀況等文件，以提供客人參考。

提到最難忘個案，是早前為三代同堂港人成功申請簽證。個案中的六十歲婆婆十分希望與家人一同移居，但即使子女成功申請，父母亦無法藉此取得家族簽證，因此婆婆只能自行申請經營管理簽證。高齡與無法為生的疑慮，令這項簽證申請甚具挑戰，在等候簽證審查結果期間，婆婆的家人率先收到成功通知，讓婆婆大為緊張，最終透過頂手拉麵店申請經營管理簽證的婆婆，成功令審查部門相信她有能力在日本為生，終於成功取得簽證，待疫後便會與家人一同移居大阪，展開三代同堂的新生活。

記者、攝影：Rainbow@包星人在日記

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！