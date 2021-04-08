疫情所困，大家都不能外出旅遊，加上晚市堂食禁令，想約齊三五知己食餐飯都困難。那就不妨親自下廚，好好地食一頓異國菜式。除了大型市場外，香港還有不少外國超市，首先帶大家去專門購買西葡食材的地方，今次還好幸運，巧遇西葡菜飲食達人鹹蝦燦John Rocha，為我們介紹不同的當地食材，以簡單的方法輕鬆地煮一餐葡國大餐。

要說到葡萄牙飲食文化，不得不提及鄰國西班牙。兩國除了國土相連的沿海地區，飲食及烹調法更密不可分，連食材都非常相似，例如西班牙海鮮炒飯Paella與葡萄牙海鮮飯就極之相似。阿John提及，要找專賣葡萄牙食材的店舖相對較為困難，而其實在西班牙食材超市裏，都可以找到不少葡萄牙食材。

Fiesta Ltd.門市店

初榨橄欖油濃稠兼高營養 烹飪用橄欖油耐溫易處理

烹飪西餐的時候，不時都會用到橄欖油，類型上，橄欖油可以簡單分為初榨橄欖油及烹飪用橄欖油。因萃取得來、沒有任何加工，所以初榨橄欖油味道會更香濃，而比一般油濃稠，適合用於前菜沙律或低溫烹調，營養價值高；如果高溫烹飪或是焗爐菜式，可用標示「烹飪」字句的橄欖油，其煙點較高及耐溫、容易處理。阿John建議買大容量的罐裝版，同一牌子的價錢可以購買多一倍的橄欖油，如果你經常入廚，會更為超值。

鯷魚紅椒味道橄欖罐頭 配酒入饌同樣出色

西餐前菜中常見的橄欖，無論是做前菜沙律抑或加入菜色，都非常百搭。除了原味的橄欖外，更有不少加入了紅椒或鯷魚的口味。由於混合了其他味道，相對容易入口，就算是抗拒食橄欖的人都會更容易接受，加上橄欖本身的營養價值高，不妨買罐放在家中為宴客做準備。

西葡罐頭禾桿冚珍珠 貴價食材罐頭價錢

外國的罐頭已有百年歷史，在歐洲，會將貴價食材製成罐頭，所以這裏有非常多的罐頭。當中有香港人愛吃的拖羅，西班牙人會用來配麵包、餅乾或是放進沙律，甚至意粉都可以；而八爪魚及青口罐頭，可以用於烹調著名的海鮮炒飯Paella。

既然阿John推薦，當然要買幾罐試試。雖然是罐頭食物，但沒有防腐劑的口乾感覺。吞拿魚腩份量就最多，味道上不算太驚喜；而八爪魚雖然份量較少，不過味道好濃郁，值得一試。個人最愛青口罐頭，浸着滿滿的紅油，有一陣香濃的紅椒油味，如果用來烹調海鮮炒飯，相信味道會不錯。

西班牙腸購買攻略 莎樂美腸微酸好開胃 香辣味用途百搭

至於另一種港人經常會食的腸類，各地都有不同的製作方法，雖然外觀上非常相似，但烹調上及用法上都各具特色。就以今次阿John提及的西班牙和葡萄牙腸為例，市面上會提供一整條及切好的包裝，方便顧客用於烹調或是直接食用。西班牙腸Salami有煙燻味道及辣味，當中加入了西班牙常用的辣椒，而這款則用了（Paprika）紅甜椒，不會太辣，多數用於烹調；至於包裝版本西班牙腸，份量較少，但方便用於作為派對餐前小食。

今次我們分別試食了3款西班牙腸：第一款是Salami，味道最淡，雖然說是最淡，但吃起來也很濃郁，還有一點醃製的微酸，用來配麵包或餅乾，甚至淡味的芝士都非常適合；第二款香腸名叫Salchichon，一打開包裝就散發出橄欖味道，吃下去有濃郁的黑椒味，比Salami有較多肥肉，有點點餘韻；第三款是香辣沙樂美腸Chorizo Extra，雖然說是香辣味，但辣度非常輕微，更將腸中的酸味中和、突出了肉味。個人較喜愛Chorizo Extra，不吃辣的朋友亦可以放心一試。

葡萄牙超市Bairro à Portuguesa

我和阿John再帶大家去多一個地方，就是位尖沙嘴的葡萄牙超市Bairro à Portuguesa。由著名的葡匯咪走雞葡國餐廳老闆Caroline經營，是香港少數專門入口葡萄牙食材的商店。

葡萄牙版本辣椒仔 百搭用途Piri-Piri香辣油

平日吃魚蛋粉可配辣椒油，葡萄牙人都有其辣椒油，就是這款Piri-Piri辣椒油。其實這款辣油非常百搭，因為辣味可提提升鮮味，在煮葡國菜，特別是海鮮，加幾滴就可以，而阿John更會用來加入乾身麵，愛辣人士一定會愛上。

獨有葡萄牙廚具Cataplana

外形十足像樂器的廚具Cataplana ，是葡萄牙專用的煮食工具，整個用銅製，呈扇形，打開後放入食材，關上蓋子再上鎖煮。因為銅製耐熱，能鎖實食材的味道，因此做出來的食物非常好吃。

馬介休烹調秘訣 用牛奶浸過夜 肉質鬆軟兼減鹹味

馬介休鹹魚作為葡菜常用的食材，大家可以在這裏買到。阿John更教大家如何處理馬介休，「我通常會先將馬介休浸牛奶，浸足24小時。牛奶可減少馬介休中的鹽份，亦可令肉質變軟。再用清水浸一小時，就可以用來做不同菜式，如馬介休球、馬介休炒薯絲等等。」

當然西葡食材還有很多，有待大家慢慢發掘。提提大家，部份食材或會缺貨，想大展廚藝的話，就快快手掃貨。

Fiesta Ltd.門市店

中環利源東街13號寶華樓1樓

Bairro à Portuguesa

尖沙咀彌敦道 118-130 號美麗華廣場二期1樓 171號舖

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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