倫敦西敏市（City of Westminster）是倫敦的行政中心，有多個著名旅遊景點如大笨鐘及西敏寺，餐飲業發展蓬勃，因此對當地人以至外國遊客來說並不陌生。然而在疫症下，餐廳及酒吧生意大受打擊，西敏市議會因而計劃將區內街道變成臨時行人專用區，幫助該區餐飲業起死回生。

4月12日起開放戶外堂食

英國首相約翰遜在二月底宣佈英格蘭的「解封」藍圖，其中第二階段會於4月12日起開放室外堂食（室內堂食則不早於5月17日放寬限制）。位於倫敦核心地帶的西敏市餐廳酒吧林立，有多間米芝蓮星級餐廳如The Ritz London 及Alain Ducasse，還有連皇室名人都經常到訪的Bellamy’s及Chiltern Firehouse等。然而疫症下堂食被禁，西敏區的餐廳酒吧首當其衝。為解救該區沉寂多時的餐飲業，西敏市議會決定於4月12日起將區內60條街道劃為臨時行人專用區（al fresco scheme），在特定時段禁止行車，讓餐廳及酒吧可以在戶外擺放枱櫈營業，筆者更在網上見到不少餐廳推出優惠套餐。

加快發放臨時牌照 加闊行人路

措施的細節包括加快發放臨時牌照、增加户外廁所供公眾使用，亦會加闊行人路，讓食肆有充足空間擺放枱櫈，確保群眾保持一定社交距離。是次措施暫定實施至9月，除了覆蓋去年計劃的60多條街道及560間餐廳外，更開放予其他規模較小的街道申請成為臨時行人專用區，讓更多食肆受惠。

西敏市並非首次規劃臨時行人專用區，去年夏天疫情稍為緩和時亦有推出類似措施，非常受當地人歡迎，可惜後來因為冬天疫情趨嚴重而暫停。

資料來源：City of Westminster

撰文：NomadBaMa 遊牧爸媽

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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