要判斷動物的性別，多可從動物的體形、顏色、特徵或明顯的性器官區分。日本一動物園的倉鴞（貓頭鷹的一種）一開始被判斷為雄性，不過早前「他」竟然下蛋，原來，「他」其實是女孩子，令人哭笑不得。

日本周南市徳山動物園於2016年收到一隻倉鴞，園方把牠名為「小愛」，由於沒有明顯的性別特徵，園方於去年透過血液檢查，最後判定小愛是雄性，這個結果令在場人士及觀眾遊客有點驚訝，因為牠的外形讓人感覺滿像雌性倉鴞，這個爭論也一直持續，直至小愛於4月初誕下鳥蛋。

據指除了飼育員感到驚訝之外，連小愛自己本身也感到困惑，盯着鳥蛋不放。園方知道消息後，向公眾致歉，並更正小愛的性別。園方解釋鳥類多是透過對比對染色體來進行性別判斷，但對於倉鴞還在摸索階段，因為DNA數據太少，因此才透過體形跟行為作輔助判斷。

無論如何，小愛最終由「他」變成「她」了。

資料來源：周南市徳山動物園(公式)

撰文：Kaming Lee

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