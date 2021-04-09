BOOX推Nova3 Color 7.8吋彩色電子書閱讀器，功能類近平板電腦；Apple「AirTag」Chipolo ONE Spot隨Find My功能登場；Facebook洩香港300萬用戶資料，官方指是2019年事件；《進擊的巨人》結束11年半連載；Sony Xperia 1 III預計4月14日登場及Sony加推A7R III、A7R IV，果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

BOOX Nova3 Color 7.8吋彩色電子書閱讀器

彩色電子書閱讀器近年陸續推出，BOOX推出了一款7.8吋的Nova3 Color，比之前推出的有着更大的屏幕，看彩色雜誌、書籍和漫畫都方便，不用放大縮小。這部機用上了E Ink New Kaleido Plus純平彩色墨水屏，有4,096種色彩，看圖像或漫畫時還好，但相片有點油畫感覺，不過也比前一代的彩屏鮮明，減少走色及畫面殘像鬼影的問題。

系統使用Android 10，可以下載不同應用程式使用，例如閱讀不同書庫的應用程式，例如Kobo、讀墨、博客來等，甚至可用於瀏覽網站。另外，Nova3 Color具備書寫功能，有16種筆觸顏色，方便在書中做筆記或即時書寫畫圖。除了玩遊戲不太流暢及殘影問題，基本上可以將這部機視為E-Ink版的低階平板電腦，不過定價接近$4,000。

Apple「AirTag」隨Find My功能登場

一直有傳Apple會在3月或4月舉行發佈會，而除了Mac和iPad外，傳了近一年的AirTag亦是大熱發佈產品，結果發佈會未見影，但「AirTag」就搶先現身。不過這個「AirTag」並不是由Apple直接生產，而是Apple更新了「尋找」（Find My）功能，並開放給第三方產品使用。即是說大家以後在「尋找」應用程式中，除了可以找到Apple的裝置外，亦可同時尋找第三方裝置，不過暫時只支援「AirTag」Chipolo ONE Spot、單車VanMoof S3及X3電動單車和耳機Belkin SOUNDFORM Freedom真無線耳機。

Chipolo ONE Spot其實跟傳聞中的AirTag幾乎一樣，輕薄的小圓形裝置可掛在不同物件如背囊和鎖匙，方便隨時在「尋找」應用程式顯示位置，甚至發出聲響方便用家找尋，用家亦不用擔心這會成為被追蹤的工具，事關假設有未連接用戶Apple ID的「尋找」裝置在用戶附近，「尋找」應用程式也會自動提醒用家。

還有另外兩項新產品就是單車VanMoof S3及X3電動單車和耳機Belkin SOUNDFORM Freedom 真無線耳機，「尋找」功能亦大致相同，主要是產品不須連上互聯網，仍可透過「尋找」應用程式網絡及藍牙無線技術來偵測遺失的裝置。Apple亦強調技術用上點對點加密保護，只有用家會有相關資訊，Apple或產品製造商都不會有相關位置資料。

雖然暫時支援產品有限，但相信未來會有更多產品加入，而且產品亦會有「Works with Apple Find My」的徽章，大家日後不妨多留意一下。

Facebook洩香港300萬用戶資料

根據外媒報道，社交網站Facebook早前被黑客討論區公開，多達5.33億個用戶個人資料，涉及逾百個國家及地區。香港也有接近300萬用戶受影響，即使是無法使用Facebook的中國，也有67萬用戶受影響，當中包括用戶電話號碼、姓名、生日及部份賬戶的電郵地址和關係狀態等。不過Facebook發言人指，有關事件是於2019年報道過的舊資料，而同年8月已修復漏洞，不過難以阻截外洩的資料在網上流傳。大家最好還是定期更換社交媒體的密碼、啟用賬戶登入雙重認證功能、留意各平台有沒有不尋常的登入記錄，以及小心留意詐騙短訊及電郵。

Sony Xperia 1 III預計4月14日登場

Sony早前宣佈將會舉行Xperia發佈會，最近再放出預告片，幾乎可以肯定Xperia 1 III和Xperia 10 III將會於當日發佈。預告片以疑似Xperia 1 III的鏡頭開始，不斷強調「3」，中間穿插近年Xperia旗艦電話的賣點，如360 Reality Audio、電競、攝影、電影級錄影等。

根據傳聞，Xperia 1 III將搭載6.5吋 4K OLED HDR螢幕，亮度會比上代提高15%，但未知會否加入高刷新率功能，希望會吧。硬件將使用高通Snapdragon 888處理器，搭配12/ 16GB RAM。新機繼續使用3鏡頭組合加TOF鏡頭，不過有傳將首次加入潛望式鏡頭，加強遠攝時的表現。設計方面將會維持Xperia 1 II的菱角設計，保留3.5mm耳機接口。

相信Xperia 10 III也會同場現身，雖然預告片強調「3」，不過Xperia 5 III應該會留在下半年才會發佈。就目前的預告和規格傳聞，Xperia 1 III的升級幅度不算大，主要是再加強攝影以及螢幕兩大賣點的表現，大家又期待索尼大法這次會推出甚麼新功能？會否有驚喜？

Sony A7R III、A7R IV推出威力加強版

Sony突然間推出A7R IIIA和A7R IVA兩款新相機，不過兩款都只是前作的超小幅度升級版本。兩款「A」字尾新機最主要是將原本3吋144萬點螢幕，提升至3吋235萬點，這個升級算是回應了各用家長期以來的訴求，尤其是R系列主打超高像素，也需要一個靚螢幕看相吧。新機將原版螢幕上的Sony字樣取消，購買時記得留意，而且新機使用LCD螢幕拍攝時，續航力會比原版少10張。

此外新機的USB C接口也升級至5Gbps的USB 3.2，其餘規格就和原版沒有區別。目前兩款新機已經在官網出現，但未知定價，尚未入手的用家會不會考慮這兩款「新機」呢？

《國家地理》雜誌香港攝影大賽2020

《國家地理》雜誌的香港攝影大賽2020剛舉行了頒獎禮，這次的攝影主題為「快樂・健康」，並分為「風景、「生態」、「城市」、「人物」及「手機組」5個組別，吸引了13個地區超過7,000件作品參賽，而在「手機組」的脫穎而出就是全職婚紗攝影師梁欣健，得獎作品是《思緒隔離營》（Light in the Mind）。

梁欣健說這次得獎作由iPhone 11，配合超廣角鏡頭及腳架拍攝，當中沒有進行特別設定或使用特別模式，只是簡單利用倒數自拍，但就能夠拍出豐富的氣氛；並利用超廣角營造出環境廣闊和人物細小的高對比感覺。雖然他是專業攝影師，但在工餘時也不免對重型攝影裝備厭倦。

「我放假去露營和行山時，不希望會像平時工作一樣，帶一些太重的攝影裝備，會感覺好像不能跟平常工作分離，所以一般都會用一些輕便器材，如隨身的電話。」他又指其實很多事物不會因為沒有器材，而影響到不能拍攝，最重要還是內心和意念，要注意鏡頭背後想表達的是甚麼。他建議大家不妨多從生活感覺入手，或以自己喜愛的東西作主題：「多考慮作品的意義，會比雕琢技巧層面更好，更能讓作品的層次提升。」

《進擊的巨人》結束11年半連載

被許多人稱為「神作」的人氣漫畫《進擊的巨人》連載了11年7個月，近日第139話最終章終於上線，而且東立也開放完結篇線上看。於上載初期的瀏覽人數更導致網路擠塞，雖然有不少粉絲看過後大感「爛尾」，但也總算是了結了大家心中的疑惑。不過《進擊的巨人》的動畫版則還有很長的路，3月尾播出最終季第16集（總第75集）後，現時休季至今年冬季第17集才正式上線，動畫版最終季相信最少在2022年才會完結。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影、剪接：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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