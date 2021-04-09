不論你是否從事藥劑相關行業，都可能會知道，幾乎每種藥物都會有副作用，只在於副作用是否嚴重。過去一年，香港人每天都長時間戴口罩，可能大家也發現了，雖然戴口罩可以保護自己、保護別人，但原來也有「副作用」，就是暗瘡滋長。

雄性激素刺激皮脂形成暗瘡

長暗瘡的成因，一般是由於體內的睾丸酮（即雄性激素）刺激皮脂分泌過多而引起，一旦毛孔被油脂、污垢、壞死的皮膚細胞，或其他因素而堵塞，就會形成暗瘡。青春期時特別容易出現暗瘡，這是由於年輕人的激素分泌增加，引致出現「爆瘡」的情況。而長時間配戴口罩，很容易會讓毛孔堵塞的問題加劇，因而令更多暗瘡滋長。過多的皮脂也會為某些細菌提供了養份，令細菌繁衍而導致發炎。雖然暗瘡還可以細分為黑頭粉刺、白頭粉刺、膿和囊腫，但成因也大同小異。治療方法則主要看其嚴重程度。若果處理不當，最終或會令皮膚變色、留下疤痕。

輕微暗瘡可用角質溶解劑

最常用的暗瘡外用藥是角質溶解劑，包括過氧苯甲（benzoyl peroxide）、水楊酸（salicylic acid）、杜鵑花酸（azelaic acid）等。這些藥物可以溶解毛孔表面的堵塞物，減少毛孔堵塞的情況。除此之外，它們還有一定的殺菌能力，從而減低發炎的機會。由於它們的副作用都比較輕微，因此大家可以在市面上自行購買。要留意過氧苯甲會令衣物脫色，所以要小心使用，使用時亦應避免在陽光中暴曬，以免引起強光過敏反應。

治嚴重暗瘡須處方藥物 使用時勿懷孕

如果使用非處方藥物的效果未如理想，則可能需要醫生處方藥物。比較常見的有大環內酯類（macrolide）抗生素，例如紅黴素（erythromycin）。抗生素主要是透過殺滅細菌而消除發炎，因此多數會和其他類別的暗瘡藥一同使用。

另一款常見的處方藥物是維他命A衍生物，例如阿達帕林（adapalene）、維他命A酸（tretinoin）。這類藥物能在皮膚細胞的細胞核內發揮作用，重整皮膚細胞生長的過程，從而達到減少皮脂分泌和毛孔堵塞。不過要特別留意，這類藥物會引致畸胎，所以女性使用時要特別小心，由開始使用之前，直至完成療程之後，都要確定沒有懷孕。其他的副作用包括使用時可能會覺得眼、唇、皮膚乾燥。

有時候暗瘡患者會覺得用藥後病情沒有好轉，這可能有兩個原因。首先，暗瘡藥物的療程一般都是以星期甚至以月計，有些患者甚至用藥超過一年都無法完全清除暗瘡，所以患者要多加耐性。另外，生活習慣也會對暗瘡構成影響。患者要注意皮膚清潔，並選用強度適中的清潔用品，水溫也要適中。經常攝取高糖份的食物和抽煙也被認為與暗瘡有關連。其他可能有關連的因素包括生活壓力大、缺乏睡眠等，所以保持健康生活習慣也是有幫助的。

撰文：吳裔康藥劑師（香港藥劑師工會）

編輯：鄒仲安

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